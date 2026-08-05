Льготного дизельного топлива для сельхозпроизводителей, снова не хватает

Льготного дизельного топлива, предназначенного для сельхозпроизводителей, снова не хватает. Фермеры заявляют, что выделяемых объемов недостаточно для проведения всех полевых работ, а недостающие литры приходится покупать уже по рыночной цене. В профильном министерстве с такой оценкой не согласны.

Эксперты отрасли отмечают: для части хозяйств объемы льготного дизельного топлива сократились — на 13% для весенне-полевых работ и на 10% для уборочной кампании. Но так как урожай нужно собрать в срок, недостающий дизель аграрии вынуждены закупать уже по коммерческой цене. В результате растут расходы самих хозяйств.

Именно поэтому фермеры считают, что объемы льготного топлива нужно не сокращать, а увеличивать.

«Согласно новым задачам, которые поставлены перед аграрной отраслью, мы должны работать более интенсивно. Было бы хорошо, чтобы эта ошибка была исправлена, то есть объемы поставляемого топлива возвратились к прежним показателям. И сверх того нам нужно увеличивать объемы поставок топлива примерно процентов 20. Этого требуют программы диверсификации, этого требует программа подготовки почвы под такие культуры, как масличные», — Эдуард Двуреченский, директор ТОО «Мелитопольское».

Еще одна проблема стоимость доставки топлива. Фермеры отмечают, что из года в год она только растет.

Так, в Карагандинской области поставщиками льготного дизеля стали компании из Караганды. Но из-за большого расстояния до хозяйств аграриям приходится дополнительно оплачивать транспортировку, а это еще больше увеличивает расходы.

«Сейчас дизель у нас определен по цене 295 теңге, но доставка будет за 100 километров до Нуринского и Аскаровского районов обходится еще с нагрузкой плюс 5, а то и 7 теңге на литр. Минсельхоз, конечно, в пользу крестьян просит потребность больше выдавать дизельного топлива, минэнерго, конечно, пытается из года в год урезать, сейчас даже вот ЖД-тариф перевели на операторов», — Ерлан Оспанов, фермер.

В минсельхозе поясняют: на 2026 год аграрии подали заявки на 803 тысячи тонн дизельного топлива. Это соответствует объему прошлого года. При этом министерство энергетики уже третий год подряд выделяет квоту около 800 тысяч тонн. А если льготного топлива не хватает, фермеры могут приобрести дизель на обычных АЗС, но уже по рыночной цене.

«Я не слышал какого-то факта, что отсутствует дизтоплива на АЗС. То есть он может по рыночным ценам также купить. То, что я вам озвучил, 800 тысяч тонн, это государственная мера поддержки, необходимый минимум для наших аграриев. Это не субсидируется, из бюджета никаких финансовых средств не выделяется», — Бакыт Ильясов, руководитель управления технического оснащения департамента земледелия МСХ РК .

Льготное дизельное топливо для весенней кампании продавалось примерно на 15% дешевле рыночной цены, для осенней почти на 10%. Увеличения общей квоты в минсельхозе не ожидают.

Аграрии в таком случае просят более справедливо распределять имеющиеся объемы между хозяйствами, особенно с учетом засухи, диверсификации посевов и необходимости более интенсивной работы с почвой.