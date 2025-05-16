В Шымкенте усилили контроль за строительством

Сегодня в городе Шымкенте строительная отрасль стремительно развивается. В связи с этим велико значение контроля за соблюдением законных требований строительства и проведением работ в соответствии с установленными стандартами.

В январе-апреле текущего года в городское управление качества городской среды и контроля города Шымкент поступило 489 уведомлений о начале строительно-монтажных работ, которые были зарегистрированы в специальном реестре.

Среди них уведомления о 41 объекте, строящемся за счет бюджетных средств, и о 448 объектах, возводимых на частные средства.

Управлением в текущем году в общей сложности по 61 строительному объекту составлено 142 протокола об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Наряду с этим, управлением ведется работа и в сфере лицензирования и аттестации. В частности, в период с января по апрель 2025 года 61 эксперту выданы аттестаты для осуществления экспертных работ и оказания инжиниринговых услуг в строительной отрасли.

Кроме того, указанным управлением ведется работа по координации контроля за соответствием лифтов в городе техническим требованиям и их обновлению.

Общее количество лифтов в городе – 1249. Из них в жилых домах установлено 950 лифтов, в учреждениях здравоохранения – 59, а в образовательных учреждениях – 56 лифтов. Кроме того, в общественных местах, торговых центрах и гостиницах функционируют — 184 лифта.

На основании Концепции «Об утверждении Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы», утвержденной постановлением Правительства РК от 23 сентября 2022 года №736, за счет возвратных средств из местного бюджета в текущем году запланирована замена 28 лифтов, соответствующие средства предусмотрены. В рамках данной работы 24 лифта заменены и введены в эксплуатацию, по оставшимся 4 лифтам ведутся работы.

В целом, в 2025 году планируется заменить 12 лифтов, а в 2026 году – 23 лифта.