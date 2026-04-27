Изменится ли система управления школами? Обсуждается новая реформа

Могут ли районные и сельские школы перейти в ведение местных акиматов? В мажилисе поднят важный вопрос, касающийся сферы образования. Депутаты обсудили проблемы финансирования школьной инфраструктуры и системы управления.

Нуртай Сабильянов, депутат мажилиса: «В районах средства на строительство и ремонт школ из районных акиматов не выделяются. Это большая проблема. Мы должны её решить. Ни одного тиына выделить не могут. Мы ограничиваем возможности районных акимов».

Инициатива передачи школ в ведение местных акиматов рассматривается как один из важных шагов по совершенствованию системы управления в сфере образования. В случае реализации этих изменений акимы районов и сёл будут нести прямую ответственность не только за экономику и инфраструктуру, но и за качество образования.

В этой связи Асхат Аймагамбетов отметил необходимость чёткого разграничения функций. По его словам, после недавнего запрета массового привлечения учителей к различным мероприятиям такая система может оказаться неэффективной.

Асхат Аймагамбетов, депутат мажилиса: «Давайте хотя бы рассмотрим гибридную модель. Например, содержание образования должно остаться на уровне области — кадры, назначение директоров, аттестация, учебные программы и так далее. Это вопрос национальной безопасности. Директор школы не должен быть завхозом, он должен быть главным педагогом. Хозяйственные вопросы пусть остаются у акимов: отопление, санитария, строительство, крыша. Это можно передать. Аким должен отвечать за инфраструктуру. Но в то, чему учат в школе , аким вмешиваться не должен. Это должно решаться министерством и областным управлением образования».

В свою очередь депутат Мурат Абенов считает, что ограничивать участие учителей в воспитательных и общественных мероприятиях – не правильно.

Мурат Абенов, депутат мажилиса: «К воспитательным и государственным мероприятиям нужно привлекать. Руководители районов и областей говорят о статусе. Учителя всегда были государственно ориентированными людьми. Почему они не должны участвовать в «Таза Қазақстан»? Почему не должны участвовать в государственных мероприятиях? В последнее время звучит: не трогайте, депутаты так сказали. Я полностью не выступаю против Асхата Канатовича. Конечно, нужно рассмотреть. Но поддерживать ошибочную систему только потому, что когда-то её предложили, неправильно».

Народные избранники отметили, что вопросы в сфере образования будут дополнительно проработаны во втором чтении и после будет принято конкретное решение. Во многих населённых пунктах здания школ устарели, ремонт проводится несвоевременно, не хватает современного оборудования, говорят специалисты.

По мнению депутатов, при внедрении новой системы акиматы смогут напрямую отвечать за решение этих вопросов и координировать финансирование и инфраструктурные работы на должном уровне.