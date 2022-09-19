В 4 смены обучаются школьники в Сарыагашском районе

Школьники одного из посёлков Сарыагашского района вынуждены учиться в четыре смены. В селе «Нурлы жол» школы нет, и дети вынуждены учится в старом здании общежития.

700 учеников вынуждены учиться в десяти кабинетах, а учителя заняли один из углов коридора. Чтобы успеть уложиться в четыре смены здесь даже один урок сокращён до 35 минут.

Единственная школа в селе «Нурлы жол» Сарыагашского района была построена около 50 лет назад под общежитие. А спустя 20 лет когда увеличилась численность сельчан это здание временно перепрофилировали под школу. С тех пор доски и парты здесь не менялись. В имеющиеся классы все дети не вмещаются и ученики вынуждены учиться в четыре смены.

«Мой старший сын идет на уроки в 8 часов утра, второй сын приходит в школу к 12 часам, у третьего уроки начинаются в два. Четвертая, младшая дочь, во втором классе. Уходит в школу в 4 часа и возвращается в 19:30, или в 20 часов. Дети учатся не по 45, а по 35 минут. Потому что не хватает классов, не хватает времени. У нас есть ученики, которые не могут читать, добавляя букву к букве. Для работы с ними нужен нормальный класс»,— рассказывает жительница Сарыагашского района Ботагоз Медешова.

В школе всего 10 кабинетов на 670 учащихся. Место, где вмещаются стол и стулья становится классом. Учительской комнаты для 70 учителей нет, они сидят за одним столом в коридоре. А в узкой комнате сидят два заместителя директора, психолог и медсестра.

«Санэпидстанция говорит, что условия не соответствуют стандартам. Доска и парты все в дырах. Асфальта перед школой нет. Но учителя не должны же всё это делать. Мы сделали всё, что смогли. Дверь подлатали цементом, поставили стекло. Сделали навес, чтобы зимой сверху не капало и ученики не падали на льду. Мы делаем все, что можем, потому что нас учителей могут оштрафовать на 670 тысяч тенге», — говорит учитель школы №50 имени Б. Омарова Бекан Бекназаров.

Чтобы хоть как то решить проблему с обучением, учителя вынуждены выкручиваться. Например, здание, раннее рассчитанное под столовую, последние 10 лет выполняет функции актового зала, а иногда и спортивной площадки. На этом складе учителя сами собирают парты, доски, оставшиеся от других школ, а затем ремонтируют и ставят в свои классы. С этой проблемой сельчане уже семь лет ходят по кабинетам от отдела образования до акима области. Жители села даже передали свою землю под строительство школы и оформили документы. Однако чиновники не спешат начинать стройку говорят сельчане.

«Была ложная информация, что наша школа типовая на 320 мест. Те, кто тогда был руководителем Управления образования, в то время директором, писали это. До сих пор мы не можем это доказать. Нам говорили так как у вас школа на 320 мест, в две смены её посещает 640 учеников, у вас школа нормальная. А на самом деле если делить на квадраты у нас больше 100 учеников получается на квадратный метр», — вспоминает житель Сарыагашского района Канат Шыныбеков.

Местные власти обещают решить вопрос уже в этом году. В частности, при школе планируют построить новое здание.

«Сейчас планируется строительство школы на 300 мест, уже определен подрядчик. Выделено 10 миллионов тенге, в октябре уже начнём рыть котлован. Общая стоимость строительства объекта 1 миллиард 151 миллион 712 тысяч тенге. Ввести в строй планируется в следующем учебном году», — заявил руководитель отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского района Даулет Акатов.

Если чиновники сдержат обещание и учебное заведение будет построено вовремя, четырехсменное расписание занятий в селе «Нурлы жол» будет полностью отменено.

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