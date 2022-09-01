Отпускать детей в разваливающуюся школу боятся жители Шардары

Просевший фундамент и стены испещрённые глубокими трещинами — так выглядит одна из школ города Шардары построенная всего пять лет назад.

Несколько классов закрыты потому что там обучаться опасно, могут рухнуть стены. Компания застройщик отказывается устранять недочеты, ссылаясь на то что гарантийный срок вышел.

Школа на 250 ученических мест расположена в селе Отегулы, на окраине города Шардары. Её отстроили и сдали в эксплуатацию всего пять лет назад, но учиться здесь с каждым днём становится опаснее. Стены в школьной столовой покосились и могут рухнуть. Эту часть школы руководству учебного заведения пришлось закрыть.

“Здесь земля не утрамбована. Поэтому стена и дала осадок”, —рассказывает заместитель директора школы Нуржамал Адилова

Объект был сдан с задержкой: при строительстве было выявлено множество недочетов и их приходилось устранять. Через год школу все же приняли в эксплуатацию, но спустя короткое время, стены начали покрываться глубокими трещинами, угрожая изувечить детей.

«Вот эта стена покосилась. Мы боялись, что она упадёт. Опасно это. Поэтому сами подперли досками падающую стену. Вот теперь сносим ее. А подрядчик даже не приходит», — продолжает Нуржамал Адилова.

Зачастили в школу и родители учеников. Они боятся, что в таких условиях дети вместо знаний получат увечья.

“У меня здесь учатся дети. Еще будут пятеро моих детей учиться. Но, как я даже не знаю. Честно сказать, я очень переживаю за них. Если вдруг они поднимутся этажом выше, и в этот момент произойдет обвал или обрушится стена? Страшно представить”, — говорит Зоя Есбосынова, жительница города Шардары.

Трещины появились и на других стенах. Директор школы обращалась и в отдел строительства, который принимал объект и в областное управление, но безрезультатно. На те средства, которые выделили из бюджета на текущий ремонт педагогам приходится залатывать дыры.

«В Ордабасинском районе тоже школы были построены в 2017 году. Но, подобная школа к сожалению есть и в Сайрамском районе. А так же в Мактааральском и Жетысайском районах. На эти школы у нас просят деньги, а их только в Жетысае три, а ещё по одной в Сарыагаше и Казыгурте”, — рассказывает руководитель областного управления развития человеческого потенциала Динислам Болатханулы.

В управлении так же добавили, что планируют составить список недобросовестных застройщиков и передать его в правоохранительные органы. Наказание должны понести и те, кто принял объекты, считают в областном департаменте образования. Вот только это никак не поможет педагогам, которые вынуждены собственными силами устранять ошибки строителей. Учителя надеются, что успеют с ремонтом до начала учебного года.