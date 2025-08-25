Как защитить себя в сети?

Как обезопасить себя в сети? Ответы на этот вопрос искали на форуме «Digital Sana». Он стал площадкой, где жители города вместе с IT-специалистами обучались ориентироваться в цифровом пространстве. В мастер классах, как безопасно «серфить» в сети приняли участие 30 человек.

Абылай Орынбай, участник форума: «Я считаю, что такие занятия стоит проводить и в школах. Понял, что небезопасно подключаться к общественным Wi-Fi. Например, это может дать доступ к моим банковским картам. Для меня это стало важным открытием. Особенно в вопросах кибербезопасности».

Эксперты говорят, если человек проводит в интернете более трёх часов в день, он является активным пользователем соцсетей. Но постоянное присутствие онлайн — тревожный звонок. А публикация личной информации может обернуться проблемами.

Бейбарыс Умирзак, спикер форума: «Сегодня интернет-мошенничество — одна из главных угроз. Многие становятся жертвами именно из-за отсутствия цифровой грамотности. Это не только умение работать с компьютером, но и правильное обращение с личными данными. Нужно понимать, какую информацию и кому мы передаём, какие ссылки открываем».

Организаторы говорят, одного занятия для закрепления знаний мало, поэтому небольшие мастер классы планируется проводить несколько раз в неделю, а крупные раз в три месяца.

Тимур Козыкеев, директор: «В нашем хабе все услуги бесплатны. У многих нет компьютеров или ноутбуков — они могут работать у нас. В планах также открыть центр обучения работе с дронами, где любой желающий сможет освоить современные технологии».

Форум «Digital Sana» стал площадкой, где шымкентцы смогли понять, как безопасно работать с цифровыми инструментами.