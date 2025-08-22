Дополнительный предмет появится в школах и колледжах с 1 сентября

С 1 сентября во всех организациях образования страны стартуют уроки личной безопасности. Они направлены на формирование у детей практических навыков правильных действий в различных жизненных ситуациях и развитие ответственного отношения к безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства просвещения РК, уроки охватят все уровни образования — от дошкольных организаций до колледжей. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный блок:

детские сады — номера экстренных служб, правила поведения на площадках и в игровых центрах;

— номера экстренных служб, правила поведения на площадках и в игровых центрах; начальные классы — безопасность на воде и льду, поведение при встрече с незнакомцами, защита от бродячих животных;

— безопасность на воде и льду, поведение при встрече с незнакомцами, защита от бродячих животных; средние классы — буллинг, кибербуллинг, опасные интернет-увлечения, отказ от чужих приглашений, формирование ответственности за свои поступки;

— буллинг, кибербуллинг, опасные интернет-увлечения, отказ от чужих приглашений, формирование ответственности за свои поступки; старшие классы и колледжи — финансовая грамотность, защита от мошенничества, риски онлайн-игр, безопасные условия труда, знание своих прав и обязанностей, ответственность за собственные действия.

Занятия будут проводить еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год.

«Практика показала, что такие занятия помогают снизить тревожность у детей, формируют навыки безопасного поведения и учат их правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве», — отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Уроки личной безопасности внедрены в рамках реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023−2025 годы.