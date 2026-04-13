В ЦОНе Шымкента обучают цифровой грамотности граждан

С марта занятия по цифровой грамотности в ЦОНах стали доступны во всех регионах Казахстана. Только за первый месяц около 700 казахстанцев прошли обучение и научились получать государственные услуги онлайн, сообщает Госкорпорация «Правительство для граждан».

Ранее проект реализовывался в пилотном режиме в Астане.

После запуска он показал востребованность среди населения и с марта был масштабирован на все регионы страны. Занятия проходят в центрах обслуживания населения и помогают гражданам уверенно пользоваться цифровыми сервисами и самостоятельно получать государственные услуги онлайн.

На практике участникам показывают, как получить электронную цифровую подпись, оформить регистрацию по месту жительства, заказать справку о наличии или отсутствии судимости и сразу же оформить эти услуги самостоятельно. Такой формат особенно удобен для взрослых и пожилых людей, позволяя им спокойно освоить цифровые сервисы.

В Астане занятия проходят регулярно по средам и пятницам, в регионах график формируется с учётом загрузки ЦОНов. Принять участие можно бесплатно, без предварительной записи.

«Сегодня государственные услуги можно получить как в ЦОНах, так и онлайн — причём с использованием разных цифровых сервисов. Чтобы такие решения работали на удобство граждан, важно своевременно развивать цифровые навыки и обучать пользователей, позволяя им самостоятельно получать необходимые услуги», – отметил Арман Кенжегалиев, председатель правления Госкорпорации.

Проект реализуется в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта и направлен на то, чтобы сделать государственные сервисы доступными для каждого и помочь казахстанцам уверенно переходить на онлайн-формат.

Обучение организовано корпоративным учебным центром «Таным» Госкорпорации и проходит с 4 февраля по 30 июня. Занятия остаются бесплатными для всех желающих.

Справочно: Занятия по обучению цифровой грамотности проходят в ЦОНе по адресу: г. Шымкент — ул. Байтерекова, 89. Время проведения: среда и пятница с 10:00 до 12:00.