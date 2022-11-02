Цифровой офис населения в Шымкенте будет работать по восточной методике

«Правительство для граждан» проводит активную работу по модернизации ЦОНов. Чтобы обеспечить комфортное получение госуслуг, для шымкентцев открыли Цифровой офис населения.

В церемонии приняли участие независимые директора — члены Совета директоров Загипа Балиева и Ергали Бегимбетов, председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин, заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан и директор филиала Балмейр Сансызбайулы.

Главная концепция ЦОНа — принципы кайдзен, направленные на постоянное улучшение качества и процессов, корпоративной культуры, производительности труда, надежности, лидерства и других составляющих. Клиенты смогут ощутить безбарьерность и вовлеченность в процессе получения государственных услуг в различных зонах, разделенных по цветовой гамме.

По словам директора филиала «Правительство для граждан» по городу Шымкент Балмейр Сансызбайулы, для приема и выдачи готовых документов в новом центре функционирует 38 рабочих мест, работает 101 инспекторов.

«В Цифровых офисах населения предусмотрены различные зоны: ресепшн, выдача документов, зона скорости для оказания «быстрых» услуг, зона контакта, зона самообслуживания, погружения и другие зоны. ЦОН расположен по адресу ул. Мадели-Кожа, 1/16», — отметил Балмейр Сансызбайулы.

Напомним, в городе функционируют 10 центров обслуживания населения, включая три СпецЦОНа.

К слову, с начала года в ЦОНах Шымкента гражданам было оказано более 900 тысяч услуг.