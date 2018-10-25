Теперь жителям спальных районов города Шымкента нет нужды ездить в головной офис областного филиала АО «Казпочта».

На первом этаже торгового центра «Север» по улице Рыскулова открылся цифровой офис. Здесь услуги оказывает автоматизированный робот. Отделение работает с 9 утра до 22 часов вечера. Оплата коммунальных услуг, кредитов, налогов произврдится через терминал. Особенность цифрового офиса — оплата производится через безналичный расчет.

Также в этот день в Шымкенте по улице Казыбек би,52 открылось модернизированное почтовое отделение. Жители мегаполиса могут получать здесь и посылки. Все услуги цифровизированы. Получатель через постамат получает и бандероль, посылки и другую корреспонденцию. В зале ожидания созданы все условия для клиентов. В очереди стоять не надо, через терминал, получив разовый талон, клиент отправляется к специалисту.