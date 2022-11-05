В Шымкенте открылся цифровой офис ЦОНа

В Шымкенте открылся цифровой офис современного формата для обслуживания населения. В нем горожане могут получить ряд государственных услуг за считанные минуты. В цифровом офисе шымкентцам будут помогать около 40 специалистов.

В цифровой офис центра обслуживания населения Жаркынхан Ермаханов пришел одним из первых. Мужчине нужно получить справку на портале eGov.kz. Офис в цифровом формате, говорит житель Шымкента, разительно отличается от других. Здесь нет длинных очередей. Необходимую государственную услугу можно получить всего за несколько минут.

«Я часто пользуюсь услугами ЦОНа. Здесь новый зал, а главное, быстро и качественно оказывают услуги в электронном формате. Сейчас каждая минута на счету, стоять в очередях просто нет времени. Очень удобно получать госуслугу самостоятельно в электронном зале. Если нужна помощь, обращаемся к услугам операторов», — говорит Жаркынхан Ермаханов, житель г.Шымкента.

Цифровой офис состоит из двух залов. Здесь жителям готовы оказать услуги 40 специалистов. Также у шымкентцев появилась возможность повысить цифровую грамотность. В зоне самообслуживания есть необходимое для этого оборудование. Консультанты готовы ответить на интересующие жителей вопросы и обучить самостоятельному получению электронных услуг. Офис в цифровом формате работает без бумажной волокиты.

«Работа офиса, подключенного к новой системе, отличается от предыдущей. Раньше вся работа принималась на бумажном носителе, а ответ выдавался в течение трех-пяти дней, в настоящее время в систему вошли 13 видов государственных услуг. Придя к сотруднику ЦОНа с талоном, клиент может получить услугу в течение трёх минут. Есть возможность получить ответ через СМС, на электронную почту и мобильный телефон, как электронный документ», — говорит Азамат Жанысбаев руководитель отдела цифрового офиса обслуживания населения г.Шымкента .

Еще одна особенность цифрового офиса: зоны обслуживания разделены по цветовой гамме, каждая имеет индивидуальный дизайн. В модернизированном ЦОНе уделяют большое внимание оказанию госуслуг людям с ограниченными возможностями, в цифровом офисе открыто «льготное окно». Предусмотрели и игровую площадку для детей, которые пришли во фронт-офис с родителями.

«Внедрён инструмент управления на основе концепции Кайдзен. Это практика, нацеленная на постоянное совершенствование производственных процессов. Сотрудники, обслуживающие посетителей, постоянно повышают свою квалификацию», — говорит Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г.Шымкента.

Цифровой офис современного формата открыт в центре обслуживания населения по адресу Мадели кожа 1/16. Всего же в Шымкенте работаю 10 центров обслуживания населения. С начала года гражданам оказано порядка 900 тысяч услуг.