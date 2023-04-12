Школьные дебаты: готовы ли шымкентцы к чрезвычайным ситуациям

Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям района Туран организовали дебаты среди учащихся лицеев «Дарын» на тему «Готовы ли мы к чрезвычайным ситуациям».

В такой необычной форме спасатели выявляли степень готовности школьников к действиям в случаях стихийных бедствий и при чрезвычайных происшествиях.

Одна из важнейших задач сотрудников Департамента по ЧС наравне с ликвидацией последствий стихийных бедствий — повышение уровня культуры безопасности среди населения, и обучение порядку действий при различных чрезвычайных ситуациях. В этот раз донести информацию о том, как вести себя в критической ситуации, а заодно и выявить уровень готовности школьников к стихийным бедствиям спасатели решили в форме дебатов. Участникам команд предложили обсудить темы пожарной безопасности, подготовки к землетрясению, безопасности на воде в купальный сезон и предупреждение отравлений угарным газом.

«В дебатах принимают участие команды из специализированных лицей-интернатов «Дарын». В каждой команде по 4 участника. Участники дебатов будут приводить аргументы «за» и «против», спорить, обсуждать мифы и неверные правила поведения. По условиям дебатов участники готовятся к конкурсу самостоятельно, без участия специалистов ЧС. В качестве экспертов примут участие сотрудники нашего Департамента»,— рассказал начальник управления по ЧС Туранского района Бекзат Камбаров.

Дебаты проходят в форме викторины, где конкурирующие команды задают друг другу вопросы, а в качестве жюри выступают специалисты Департамента по ЧС. Каждый ответ должен быть обоснованным и за него начисляются очки. Как говорят преподаватели лицеев, такая форма конкурса позволяет ученикам не только показать собственные знания, но и узнать что то новое для себя.

«Цель этого мероприятия — развить у наших учеников представления о деятельности органов гражданской защиты, его структурных подразделений, развить умение доказывать и опровергать различные теории и тезисы на тематику безопасности при различных чрезвычайных ситуациях. Эти знания будут важны в случае стихийных бедствий и в других чрезвычайных ситуациях», — говорит директор по воспитательной части IT-лицея-интерната «Дарын» № 1 Едил Серкебаев

В заключении мероприятия сотрудники Департамента по ЧС продемонстрировали учащимся специальную технику и профессиональное снаряжение. Каждый из школьников мог примерить пожарную форму и почувствовать себя не надолго настоящим спасателем.