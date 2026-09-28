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На главную Анонс Спортсмены из Шымкента завоевали четыре бронзовые медали на Азиатских играх

Спортсмены из Шымкента завоевали четыре бронзовые медали на Азиатских играх

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

Спортсмены из Шымкента пополнили копилку сборной Казахстана четырьмя бронзовыми наградами на XX летних Азиатских играх, которые проходят в Японии.

В соревнованиях по стрельбе София Шульженко и Елизавета Безрукова в составе женской сборной Казахстана заняли третье место в командном зачёте.

В гребле на байдарках и каноэ шымкентская спортсменка Стелла Суханова стала бронзовым призёром на дистанции 500 метров в одиночной байдарке. Для неё эта награда стала уже второй на нынешних Азиатских играх.

Ещё одну бронзу в гребле завоевали Сергей Емельянов и Руфина Искакова. Казахстанский дуэт финишировал третьим в смешанной двойке каноэ на дистанции 500 метров.

В фехтовании Куаныш Эргашбай в составе мужской сборной Казахстана стал бронзовым призёром в командных соревнованиях по сабле.

Таким образом, за один соревновательный день представители Шымкента принесли сборной Казахстана сразу четыре бронзовые медали.

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