Молодой специалист из Шымкента отличился на чемпионате WorldSkills в Шанхае

Выпускник шымкентского аграрно-технического колледжа Нодирбек Рустамханов получил награду на международном чемпионате WorldSkills Shanghai 2026, который прошёл в Шанхае.

Он представлял Казахстан в компетенции «Сантехника и отопление» и продемонстрировал высокий уровень профессионального мастерства среди молодых специалистов из разных стран.

Всего Казахстан на чемпионате представляли 33 студента колледжей, которые выступили в 31 компетенции.

В пресс-службе акимата Шымкента отметили, что результат Нодирбека Рустамханова стал значимым достижением для системы профессионального образования города и популяризации рабочих специальностей.