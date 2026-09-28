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На главную Анонс Молодой специалист из Шымкента отличился на чемпионате WorldSkills в Шанхае

Молодой специалист из Шымкента отличился на чемпионате WorldSkills в Шанхае

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

Выпускник шымкентского аграрно-технического колледжа Нодирбек Рустамханов получил награду на международном чемпионате WorldSkills Shanghai 2026, который прошёл в Шанхае.

Он представлял Казахстан в компетенции «Сантехника и отопление» и продемонстрировал высокий уровень профессионального мастерства среди молодых специалистов из разных стран.

Всего Казахстан на чемпионате представляли 33 студента колледжей, которые выступили в 31 компетенции.

В пресс-службе акимата Шымкента отметили, что результат Нодирбека Рустамханова стал значимым достижением для системы профессионального образования города и популяризации рабочих специальностей.

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