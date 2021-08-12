В Шымкенте встретили олимпийских чемпионов. Софье Берульцевой и Дархану Асадилову вручили ключи от автомобилей.

Поздравить спортсменов собрались аким города, тренеры, родные и соотечественники. Оба спортсмена привезли в Казахстан две бронзовые медали. О планах шымкентских каратистов узнавала Анастасия Новикова.

Еще немного и в зал прилёта войдут наши ЧЕМПИОНЫ! Благодарность болельщиков, теплые слова родных, настоящая радость, и не без теплого южного колорита.

Виктория Берульцева, мама Софьи Берульцевой: «Мы молились за каждый бой, бедные наши соседи, они слышали только крики, когда она попадала ударами. И действительно это было очень все волнительно. И когда она прошла в полуфинал, уже сказали, что у нее есть бронза, мы выдохнули, все таки медаль есть».

Олимпийцы, завершившие выступления, возвращаются домой с высоко поднятой головой. Среди прилетевших в Шымкент бронзовые призеры Олимпиады в Токио— каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева.

Разделить радость с шымкентцами приехал аким. Мурат Айтенов поздравляет олимпийцев с медалями и желает успехов.

Мурат Айтенов, аким г.Шымкента: «Всех поздравляю! В Олимпийских Играх в Токио участвовало 10 спортсменов из Шымкента. И у нас в копилке две бронзы. Желаю вам успехов в дальнейших соревнованиях».

Призёрам 32-ой летней олимпиады вручают ключи от Тойот — машины ждали спортсменов прямо в аэропорту.

Дархан Асадилов возглавляет мировой рейтинг в весовой категории до 60 килограммов. 33-летний спортсмен на Олимпиаде в Токио в полуфинале уступил 24-летнему французу. По словам Асадилова, он не оставит спорт, напротив! Его главная цель — золотая медаль.

Дархан Асадилов, бронзовый призер олимпийских игр: «Соперники были хорошо подготовлены. Ради подины ради флага я сделал все что мог. И то что мне полагается вот эта медаль. Пока я летел у меня было не очень радужное настроение, но как увидел, что меня встречают, сразу пришёл в себя. С одной стороны рад, с другой недоволен результатом, потому что золото не смог завоевать».

Софья Берульцева выступала в весовой категории свыше 61 килограмма. В полуфинале спортсменка уступила каратистке из Египта. Свою медаль на Олимпиаде девушка посвятила бывшему тренеру сборной Казахстана, который скончался в начале года. По словам спортсменки, ее ждут подготовка к чемпионату Азии и мира. Берульцева надеется выступить на следующих играх четырехлетия.

Софья Берульцева, бронзовая призерка олимпийских игр: «На каждые соревнования когда едем, хочется самую высшую награду, но у нас есть бронза и мы тоже рады. По каратэ мы пока что вошли в одну Олимпиаду, если нам оставят в 2024, то будет стараться еще раз».

Казахстан выиграл восемь бронзовых медалей на Олимпиаде в Токио и в медальном зачете занял 83-е место.

Призерами Олимпиады-2020 в составе сборной Казахстана стали: боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, дзюдоист Елдос Сметов, каратисты Дархан Есадилов и Софья Берульцева, а также борец-вольник Нурислам Санаев.