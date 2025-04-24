В Шымкенте отключено от газа более 500 объектов из-за порыва газопровода

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Администратор
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В Шымкенте отключено от газа более 500 объектов из-за порыва газопровода

В Шымкенте при земляных работах экскаватором повреждён газопровод высокого давления — отключено более 500 объектов.

Сегодня в 17:55 в службу экстренного реагирования поступило сообщение о повреждении газопровода в районе Алматинской трассы (б/н). Инцидент произошёл в результате проведения земляных работ: трактор-экскаватор повредил подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 315 мм, находящийся под высоким давлением.

Аварийная бригада оперативно прибыла на место и локализовала утечкк газа: специалисты перекрыли две задвижки на выходе газопровода из-под земли.

На данный момент от системы газоснабжения в районах Бозарык и Шимсити отключены 65 многоэтажных домов (4228 квартиры), 60 частных домов, а также одно промышленное предприятие. Точный размер повреждённого участка будет определён после вскрытия грунта.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызваны сотрудники Абайского районного управления полиции, сообщает QazaqGaz Aimaq.

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