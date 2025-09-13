Автомобиль повредил газопровод в Шымкенте, без газа остались тысячи абонентов

13 сентября 2025 года в 00:27 в диспетчерскую АДС поступило сообщение о повреждении газопровода на проспекте Абая, угол улицы Аскарова.

Прибывшая на место в 00:40 аварийная бригада установила, что автомобиль марки Mercedes совершил наезд на надземный газопровод высокого давления.

Специалисты локализовали утечку газа, перекрыв задвижку в колодце по улице Калдаякова.

В результате аварии временно отключены от газоснабжения:

ПГБ-27: 10 ШРП, 46 КПД, 276 ГРПШ — 2092 абонента;

ПГБ-128: 7 ШРП, 21 КПД, 728 ГРПШ — 1950 абонентов, 553 квартиры;

ПГБ-16: 50 КПД — около 3000 абонентов;

КПБ — около 40 единиц.

Ведутся ремонто-восстановительные работы. По окончанию будут возобновлена поставка газа.

На место происшествия вызваны сотрудники Абайского РУП ДП.

Просим отключить все бытовые газовые приборы и предоставить доступ сотрудникам ШПФ АО «QazaqGazAimaq» для повторного пуска газа.