С 23 по 24 апреля в Шымкенте отключат газ в ряде улиц

В Шымкенте 23 и 24 апреля временно будет отсутствовать газоснабжение.

23 и 24 апреля в связи с производственной необходимостью и в целях увеличения мощности газопровода в рамках инвестиционной программы запланирована временная приостановка газоснабжения по адресу мкр. Шапағат-2, Тараз, Солтүстік-Шығыс, ул. Арғынбекова, ул. Байтерекова и ул. Шаяхметова (включая жилые, коммерческие и промышленные объекты).

«Просьба перекрыть краны перед газовыми приборами в период отключения газа и обеспечить доступ работников ШПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» для повторного пуска газа. При обнаружении утечки газа звонить по телефону: 104»,-сообщили в АО «КазТрансГаз Аймақ»