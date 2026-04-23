Тысячи молодых специалистов трудоустроены с начала года

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

С начала 2026 года в Казахстане более 2,6 тыс. молодых специалистов трудоустроены в рамках молодежной практики. Всего до конца года планируется обеспечить работой 25 тысяч человек.

Наибольшее число участников зафиксировано в Туркестанской, Актюбинской, Алматинской и Кызылординской областях, а также в Шымкенте. Более половины участников — жители сельской местности.

Программа рассчитана на выпускников до 35 лет и направлена на получение первого опыта работы. Средняя зарплата составляет около 129 тыс. тенге.

