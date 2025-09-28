Будет достойная оплата, будет и уважение к человеку труда!

Сегодня в Казахстане отмечают День труда. Этот праздник установлен в ноябре 2013 года в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям, реформирования системы профессионального образования, а главное – осознания важности труда с раннего возраста.

Да, как говорится, опомнились, спустя 20 с небольшим лет… Ну что же, лучше поздно, чем никогда.

За эти годы у нас в стране произошло колоссальное расслоение общества по уровню доходов. С одной стороны, появились целые семейные кланы, долларовые миллионеры в первом поколении, сколотившие свои состояния не только на природных ресурсах, «прихватизации», но и на собственной предприимчивости, рисках, стратегии и т.д.

А с другой – семьи, живущие на пособия, ежемесячно получающие адресную социальную помощь от государства. Плохо то, что такая, пусть и небольшая, но стабильная и гарантированная помощь взрастила поколение иждивенцев. Не секрет, что сегодня у нас есть немало семей, в которых матери просто нацелены рожать из года в год, жить исключительно на детские пособия и разовую помощь благотворительных фондов. Разумеется, дети – наше все, но и работать, развивать экономику страны, создавать достойные условия жизни для своих же детей тоже нужно.

В идеале надо, чтобы наша молодежь уяснила, что добиться достатка, а в перспективе – процветания страны можно только честным и самоотверженным трудом.

Как у нас проходит празднование Дня труда? Сейчас расскажу. Накануне на многих предприятиях и в трудовых коллективах страны проходят праздничные концерты, собрания, спортивные соревнования, проводятся тематические конкурсы на звание лучшего трудового наставника, лучшего молодого работника и др. Вручаются дипломы, грамоты, подарки.

Стоит напомнить, что Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева 2025-й в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. В начале года был утвержден солидный план мероприятий. Надо признать, он работает: проходят ярмарки вакансий, обучающие тренинги, семинары, конкурсы профессионального мастерства, открываются дополнительные места в колледжах, проводятся дни открытых дверей на ведущих предприятиях, готовятся свои, отечественные кадры для предприятий с участием иностранных инвесторов и так далее.

В начале года Kazinform привел данные, каких рабочих не хватает. Сейчас в стране нехватка специалистов. По словам экспертов, эта тенденция сохранится и дальше. До 2030 года экономика будет нуждаться в 410 тыс. человек рабочих специальностей.

Среди них:

* водители транспорта (грузовиков и такси) – 88,1 тыс. человек;

* сварщики – 18 тыс.;

* строители-отделочники и художники – 13,4 тыс.;

* сантехники – 13,2 тыс.;

* рабочие-фермеры и производители комбинированной продукции – 12,4 тыс.;

* штукатуры – 11,2 тыс.;

* трактористы – 11 тыс.;

* строители-монтажники и связанные с ними рабочие – 9,2 тыс.;

* слесари промышленного оборудования – 8,2 тыс.

В эти сентябрьские дни акимы регионов начали подводить предварительные итоги. Глава Туркестанской области Нуралхан Кушеров в своем отчете рассказал, что мероприятия в рамках Года рабочих профессий должны давать не формальные отчеты, а реальные результаты. И привел такие данные.

Сегодня в 50 организациях технического и профессионального образования области обучаются 47 450 студентов по 84 специальностям. В новом учебном году выделено 15 500 грантов, из которых 8 880 направлены именно на рабочие профессии. Студенты проходят практику на реальных предприятиях и получают шанс трудоустроиться сразу после выпуска.

В области зарегистрировано 2 178 вакансий, почти половина из них приходится на рабочие профессии.

Будет замечательно, если каждый молодой человек, выбравший рабочую профессию, будет уверен в своем будущем, имея стабильную работу и достойную оплату. Причем вопрос оплаты труда – первостепенный. Нельзя обесценивать чужой труд. Повысят зарплату, сразу же повысятся статус и авторитет рабочих профессий, возродятся традиции рабочих династий в семьях. Это верно на все 100%!

Стратегическая цель определена, задачи обозначены. Инициатива сверху поддержана. Осталось государству, бизнесу и образовательным учреждениям действовать в этом направлении сообща, согласованно.

И это не популистское заявление. Экс-министр просвещения РК, ныне депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов сказал, что для повышения престижа рабочих профессий достаточно повысить размер заработной платы. И все!

Вот его цитата, которую приводит inform.kz: «Чтобы любая профессия вызывала интерес со стороны молодежи, нужно прежде всего повысить зарплату. Летом этого года, находясь в регионах, мы увидели, что в стране не хватает таких необходимых специалистов, как сварщик, машинист крана, работник водного пути, слесарь. Потому что у них маленькие зарплаты. Нормативно-правовая база, принятая Парламентом сейчас, достаточна для работы в этом направлении. Есть законы, и теперь исполнительные органы должны заниматься вопросами повышения зарплаты, о которых мы говорим», – объяснил он.

Коротко говоря, будет достойная зарплата, будет и уважение к профессии!

Фарида Шарафутдинова