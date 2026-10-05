Осень в шымкентском саду

В Шымкенте осень приходит не по расписанию. Сентябрь здесь часто выдается жарким, почти как август, и только к середине октября воздух становится по-настоящему прохладным. А затем, ближе к ноябрю, может ударить первый мороз, и земля схватывается коркой за одну ночь.

Такой климат не прощает промедления. Кто не успел подготовить сад к зиме, весной начинает все заново, теряя деревья, кусты и целый сезон. Роза Малыхина, садовод с многолетним стажем, знает это по собственному опыту и каждый год повторяет одно и то же: осень — это не отдых, а самый ответственный период.

На ее участке октябрь — это время, когда летняя суета сходит на нет, но работы не становится меньше. Наоборот, она меняет характер. Если летом главное было полить, накормить и защитить, то теперь нужно собрать, обрезать, посадить и укрыть. И сделать это в строгом порядке, потому что каждый день на счету до первых устойчивых холодов.

Дозревание, сбор и первые посадки

В начале октября в Шымкенте еще стоит теплая, даже жаркая погода. Днем температура держится в районе 30 градусов, ночи становятся прохладнее, и это сказывается на растениях. Томаты, которые все лето страдали от жары, наконец начинают активно наливаться. Перец и баклажаны тоже дают последний полноценный урожай. А виноград, главная культура Южного Казахстана, именно в сентябре набирает сахар — тот самый, за который его ценят.

Уборка винограда в Шымкенте обычно начинается с конца августа и продолжается до середины сентября — в зависимости от сорта. Ранние сорта, вроде «Кишмиш», «Хусайн», снимают первыми, следом — «Тайфи», а поздние — уже в начале октября. Роза Николаевна никогда не снимает виноград весь сразу. Она срезает гроздья выборочно, по мере созревания, ориентируясь на цвет ягод и их вкус. Если ягода сладкая, с легким восковым налетом и легко отделяется от плодоножки, значит, готова. Полив винограда к сентябрю прекращен, иначе ягоды потрескаются и потеряют сахар.

Яблоки и груши тоже продолжают наливаться. Осенние сорта, такие как «Золотое Грайма» или «Заилийское», снимают в сентябре, а зимние, которые будут храниться до Нового года, — в конце сентября или начале октября. Роза Малыхина снимает их аккуратно вместе с плодоножкой, чтобы не повредить кожицу. Каждое яблоко она укладывает в ящик, перекладывая бумагой или соломой. Такие плоды спокойно лежат в прохладном подвале до февраля, а иногда и дольше.

Гранаты, которые растут у южной стены, к октябрю уже почти готовы. Их снимают, когда кожура начинает слегка трескаться — это верный признак полной спелости. Роза срезает их ножницами, оставляя небольшой хвостик. Хранятся они в прохладном месте в ящиках, пересыпанные опилками, и остаются свежими до января.

Томаты в сентябре требуют ежедневного внимания. Роза Малыхина снимает бурые и розовые плоды, оставляя на кусте только самые мелкие и зеленые: они еще могут дозреть, если погода позволит. Если сентябрь выдался холодным и дождливым, то она снимает все плоды разом, даже зеленые, и раскладывает их на дозревание в теплом помещении. В ящиках при температуре около 20 градусов они доходят до нужной кондиции за две-три недели.

В середине октября начинается самая важная осенняя работа — посадка луковичных цветов. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы — все это высаживается именно сейчас, пока земля еще теплая, но солнце уже не печет так сильно.

Роза сажает луковицы на глубину, равную трем их высотам, оставляя между ними расстояние в 10-12 см. На дно каждой ямки она насыпает песок для дренажа, чтобы луковицы не загнили. Грядки выбирает солнечные, приподнятые, защищенные от северных ветров. Если посадить луковицы слишком рано, в августовскую жару, то они тронутся в рост и погибнут зимой. Если опоздать до ноября, когда земля остынет, то они не успеют укорениться. Середина сентября-начало октября — идеальное окно.

Одновременно с посадкой луковичных Роза Николаевна готовит грядки под осенние саженцы плодовых деревьев. Яблони, груши, вишни, алыча — все это лучше всего сажать в октябре. Поэтому заранее она перекапывает землю, вносит перегной и золу, делает дренаж. Саженцы тоже заказывает заранее в проверенных питомниках, только с закрытой корневой системой, чтобы они прижились без потерь.

Заботы октября

В Шымкенте октябрь — месяц перемен. Днем еще тепло, но ночи становятся заметно холоднее, к концу месяца температура может опускаться до пяти-семи градусов. Это лучшее время для осенней посадки плодовых деревьев. В отличие от весны, когда земля прогревается медленно, а солнце уже припекает, осенью почва теплая, влажность воздуха выше, и корни саженцев активно растут до самых заморозков. Дерево успевает укорениться и зимует уже подготовленным.

Роза Малыхина сажает яблони и груши в октябре — строго до середины месяца. Яму копает глубиной 60-70 см и шириной около метра. На дно укладывает дренаж из битого кирпича или щебня, сверху — смесь вынутой земли с перегноем и золой. Саженец ставит так, чтобы корневая шейка была на уровне земли, не заглублена. После посадки обильно поливает: два ведра воды под каждое дерево, а затем мульчирует приствольный круг соломой или перегноем. Молодые деревца подвязывает к колышкам, чтобы ветер не раскачивал их и не повредил корни.

«Яму под саженец готовлю заранее, за неделю, чтобы земля осела. Если посадить сразу в свежую яму, то корни окажутся выше, чем нужно, и дерево будет страдать», — подчеркнула Роза Малыхина.

В октябре же проводится санитарная обрезка всех плодовых деревьев. Роза Николаевна удаляет сухие, больные и сломанные ветки, вырезает поросль, которая выросла за лето. Формирующую обрезку она не делает — это лучше делать весной, потому что осенью дерево может тронуться в рост, и молодые побеги не вызреют. Все срезы она обрабатывает садовым варом или толченым углем, чтобы в раны не попала инфекция.

«Осенью я только сухие и больные ветки убираю. Формировать дерево осенью нельзя: оно тронется в рост, и молодые побеги замерзнут. Формирую весной до почек. А сейчас — только санитария», — говорит садовод.

К концу октября Роза Николаевна проводит влагозарядный полив. Это одно из самых важных осенних мероприятий в шымкентском климате, где зимы малоснежные, а земля уходит в морозы сухой. Если не напоить деревья перед зимой, то корни могут вымерзнуть даже при температуре минус десять градусов. Под каждое взрослое дерево она выливает от 100 до 150 литров воды — в несколько заходов, чтобы влага ушла на глубину до полутора метров. Поливает только в теплую погоду, до того как земля начнет подмерзать. После полива приствольные круги мульчируются толстым слоем перегноя или опавших листьев.

Защита сада от первых холодов

В ноябре, когда ночью температура начинает опускаться ниже нуля, Роза Малыхина приступает к укрытию теплолюбивых культур. Виноград она снимает с опор, связывает побеги в пучки и укладывает на землю, укрывая лутрасилом (легкий и прочный нетканый синтетический укрывной материал (разновидность спанбонда) — прим. ред.) или еловым лапником. Розы в кадках и открытом грунте она пригибает к земле, окучивает перегноем и укрывает сухими листьями или соломой. Молодые саженцы плодовых деревьев обвязывает еловыми ветками, чтобы защитить кору от грызунов и морозобоин. Стволы взрослых деревьев белит осенней побелкой с добавлением глины и медного купороса — это защита от солнечных ожогов в феврале и марте, когда солнце уже припекает, а ночи еще морозные.

Отдельная история — инжир, который в последние годы все чаще появляется на шымкентских участках. Это растение южное, и в нашем климате ему нужно особое внимание. Инжир плодоносит дважды за сезон: первый урожай созревает в июле-августе на прошлогодних побегах, второй — в сентябре-октябре на побегах текущего года. Второй урожай часто не успевает вызреть полностью, и Роза Николаевна снимает его в стадии технической спелости, а затем он дозревает в теплом помещении.

На зиму инжир требует серьезного укрытия: побеги пригибают к земле, окучивают перегноем, укрывают лутрасилом в два слоя и дополнительно засыпают сухими листьями. Без этого даже кратковременные морозы ниже минус пятнадцати градусов могут погубить растение до основания. Если инжир растет в кадке, то на зиму его переносят в прохладный подвал или на застекленную веранду, где температура держится около нуля.

Гладиолусы к этому времени уже выкопаны. Роза Малыхина вынимает их луковицы из земли в конце августа или начале сентября, когда листья начинают желтеть. Обрезает стебли, оставляя пенек в два-три сантиметра, и просушивает в теплом проветриваемом месте. Затем убирает на хранение в сухой подвал или холодильник в бумажном пакете с отверстиями для воздуха. Если оставить луковицы в земле до заморозков, они погибнут, потому что зимой почва промерзает глубже, чем залегают клубнелуковицы.

Последние овощи и зелень

В октябре на грядках еще остаются некоторые культуры. Поздняя капуста, если ее посадили, продолжает расти до первых серьезных заморозков. Морковь и свеклу можно оставить в земле до середины октября, а то и до начала ноября, если погода позволяет. Наша огородница выкапывает их постепенно по мере необходимости и хранит в подвале, пересыпав песком. Редис и салат, посаженные в сентябре, успевают дать урожай до холодов. А вот зелень — укроп, петрушку, кинзу — можно сеять под зиму, в конце октября. Тогда весной, как только сойдет снег, они взойдут сами, и свежая зелень будет на столе уже в марте.

Трудолюбивая осень

Осень в Шымкенте — это время, когда сад готовится ко сну, но делает это неспешно и обстоятельно. Каждое действие Розы Малыхиной подчинено простому правилу: сделать вовремя и не навредить. Посадить деревья, пока земля теплая. Напоить их перед морозами. Укрыть то, что может замерзнуть. Убрать то, что уже отдало урожай. И тогда весной сад проснется сильным, здоровым и готовым к новому сезону.

Жанна Курманбекова