В Шымкенте открылся спортивный зал для занятий настольным теннисом. Он оснащен по мировым стандартам. Столы, ракетки, мячи — все как полагается будущему чемпиону. Его открыли при поддержке федерации настольного тенниса города.

Cпортивный зал «Сигма» распахнул свои двери в Шымкенте пол года назад. Сегодня настольным теннисом здесь занимаются 20 ребят. Для этого созданы все условия — в зале тепло, хорошее освещение, теннисные столы, ракетки и мячи. Детей тренируют настоящие профессионалы.

«У нас зал оснащен по мировым стандартам, 7 столов немецкой фирмы, это мировая фирма, на чемпионате Азии пользовались. Хотим купить мячи, ракетки у нас профессиональные», — говорит Сарвар Ирисалиев, тренер по настольному теннису.

Есть и первые результаты. На чемпионате Казахстана в Алматы Сауран Сатмахан занял в составе своей команды 3 место. 9-летний мальчик мечтает стать чемпионом мира.

«Я занимаюсь настольным теннисом уже 3 года. Играть очень интересно, мне нравится. Я участвовал во многих соревнованиях. Буду и дальше тренироваться чтобы занимать только первые места», — говорит Сауран Сатмахан, спортсмен.

Спортивный зал открыли при активной поддержке городской федерации по настольному теннису и президента федерации, Аскара Заутбековича Турисбекова. Закупили спортивный инвентарь, подобрали тренерский состав. Теперь собирают команду спортсменов-юниоров. Они будут представлять Шымкент на республиканских и международных стартах.

В спортзале принимают детей от 6 до 18 лет. Записать ребенка в секцию по настольному теннису можно и по телефону.

г. Шымкент ул. Кожанова 1/17

8 (778) 503 30 22 Сарвар,

sigma.table.tennis.shymkent