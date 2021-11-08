На главную Новости Шымкента Спорт Первую медаль в копилку сборной РК завоевал борец из Шымкента Новости ШымкентаСпорт Первую медаль в копилку сборной РК завоевал борец из Шымкента 08.11.2021 64 Асыл Айтакын завоевал «бронзовую» медаль на молодежном ЧМ по вольной борьбе. Он выступал в категории до 61 кг. В схватке за третье место, борец вольного стиля Асыл Айтакын выиграл венгра Гамзатгаджи Халидова. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА В Шымкенте стартует чемпионат РК по вольной и женской борьбе К Олимпийским играм готовятся спортсмены Шымкента ЧРК по вольной борьбе: определился победитель в категории до 70 килограммов В Шымкенте на спартакиаде РК определены победители и призеры у «вольников». Объединенный чемпионат Казахстана пройдет в Шымкенте В Шымкенте подвели итоги Спартакиады по трём видам борьбы