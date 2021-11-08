Асыл Айтакын

Асыл Айтакын завоевал «бронзовую» медаль на молодежном ЧМ по вольной борьбе.

Он выступал в категории до 61 кг. В схватке за третье место, борец вольного стиля Асыл Айтакын выиграл венгра Гамзатгаджи Халидова.

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