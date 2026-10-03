В Туркестане из горящей многоэтажки эвакуировали троих детей

В Туркестане из-за короткого замыкания загорелась электрощитовая многоэтажки

В Туркестане пожарные ликвидировали возгорание в электрощитовой пятиэтажного жилого дома. Из здания эвакуировали четырех человек, в том числе троих детей.

Сообщение о происшествии поступило на пульт «112». В микрорайоне №1 на первом этаже пятиэтажного дома произошло короткое замыкание в электрическом щите, после чего началось возгорание.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили огонь.

Из дома эвакуировали четырех человек, среди которых трое детей. Пострадавших нет.