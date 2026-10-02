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На главную Анонс В Шымкенте задержали двух мужчин по подозрению в сбыте наркотиков

В Шымкенте задержали двух мужчин по подозрению в сбыте наркотиков

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Редактор Юлия Машковская
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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в ходе оперативных мероприятий задержали двух местных жителей, подозреваемых в сбыте наркотических средств.

При задержании у мужчин обнаружили и изъяли 50 свёртков с психотропным веществом альфа-PVP. Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых полицейские нашли 32 свёртка с гашишем и около 200 граммов гашишного масла.

По данным следствия, мужчины занимались незаконным оборотом наркотиков с мая текущего года. Как установили правоохранители, они выполняли функции курьеров, а также занимались фасовкой наркотических средств.

Подозреваемые взяты под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. За подобные преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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