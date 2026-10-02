В квартирах социально уязвимых семей устанавливают газовые датчики

В Шымкенте продолжают профилактическую работу по предупреждению отравлений угарным газом. Жителям многоэтажных домов напоминают основные правила безопасности, а в квартирах социально уязвимых семей устанавливают специальные датчики.

Один из таких приборов бесплатно установили в квартире жителя микрорайона «Спортивный» Бейбита Абдикаира, который живёт здесь вместе с двумя детьми.

«Раньше мы очень этого боялись. Дети могли открыть газ. Такие случаи ведь бывают. Мы как раз не могли найти такой прибор. Спасибо, нам его установили бесплатно», — рассказал он.

Большинство квартир в микрорайоне «Спортивный» сдаются в аренду. Здесь проживает много студентов и наёмных работников, поэтому вопросам безопасности уделяют особое внимание.

Специалисты предупреждают, что самовольная установка газового оборудования, неисправная вентиляция и незаконное подключение отопительных приборов могут привести к опасным последствиям.

По словам заместителя руководителя городской газотехнической службы Жандоса Ордабаева, в прошлом году в одном из домов микрорайона уже был зарегистрирован подобный случай. После этого там установили сигнализаторы газа и угарного газа. С начала этого года специальные датчики также устанавливают в домах малообеспеченных семей.

Во время проверки специалисты выявили несколько нарушений. Одно из них — самостоятельная установка автономных отопительных печей. Такие устройства могут не соответствовать требованиям газоснабжения.

Жителям напоминают, что самостоятельно менять или ремонтировать газовое оборудование нельзя. Перед установкой любых приборов необходимо соблюдать установленные требования. Вентиляция должна работать исправно, а дымоходы и газовое оборудование необходимо регулярно проверять.

Специалисты также советуют не оставлять газовые приборы без присмотра, проветривать помещения и при любых неисправностях обращаться к специалистам.

Датчик угарного газа способен вовремя предупредить об опасности. Угарный газ не имеет запаха и цвета, поэтому обнаружить его без специального оборудования сложно.

По приведённым данным, в прошлом году от отравлений и других происшествий пострадали 517 человек, пятеро погибли. В этом году различные травмы получили 274 человека, ещё шесть погибли.