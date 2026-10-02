Пострадавшего на трассе «Алматы — Ташкент» спасли в больнице Шымкента

В Шымкенте врачи спасли 25-летнего гражданина Таджикистана, который поступил в городскую клиническую больницу №1 в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, мужчина получил серьёзные травмы во время происшествия на трассе «Алматы — Ташкент». Во время ремонта грузового автомобиля произошёл взрыв баллона, в результате чего он получил тяжёлые повреждения.

Пациента госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. После проведённого лечения его состояние улучшилось, мужчина пришёл в сознание.

После стабилизации пациента перевели в отделение экстренной нейрохирургии. Там ему продолжили консервативное лечение и медицинское наблюдение.

В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное. Врачи отмечают положительную динамику, лечение продолжается под постоянным контролем специалистов.