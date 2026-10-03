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Водителя за дрифт возле памятника арестовали на 10 суток в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте 18-летнего водителя привлекли к административной ответственности за опасные маневры возле памятника «550 лет Казахскому ханству».

По данным полиции, молодой человек за рулем Mercedes-Benz устроил дрифт, создавая угрозу для окружающих и участников дорожного движения.

Кроме того, его действия нарушали тишину в ночное время.

Суд признал водителя виновным и назначил ему административный арест сроком на 10 суток.

В полиции напомнили, что городские улицы и общественные пространства не предназначены для гонок и дрифта.

За действия, создающие угрозу безопасности окружающих, предусмотрена ответственность.

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