Водителя за дрифт возле памятника арестовали на 10 суток в Шымкенте

В Шымкенте 18-летнего водителя привлекли к административной ответственности за опасные маневры возле памятника «550 лет Казахскому ханству».

По данным полиции, молодой человек за рулем Mercedes-Benz устроил дрифт, создавая угрозу для окружающих и участников дорожного движения.

Кроме того, его действия нарушали тишину в ночное время.

Суд признал водителя виновным и назначил ему административный арест сроком на 10 суток.

В полиции напомнили, что городские улицы и общественные пространства не предназначены для гонок и дрифта.

За действия, создающие угрозу безопасности окружающих, предусмотрена ответственность.