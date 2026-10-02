Серебряного призёра Азиатских игр встретили в Шымкенте

В Шымкенте встретили серебряного призёра XX летних Азиатских игр Нургису Эдилетулы. В международном аэропорту спортсмена ждали представители спортивной сферы, тренеры, болельщики и жители города.

Тяжелоатлет выступил на Азиатских играх в Японии в весовой категории до 95 килограммов и завоевал серебряную медаль с результатом 394 килограмма.

Нургиса Эдилетулы поблагодарил шымкентцев за поддержку и отметил, что впереди у него новые соревнования.

«Соревнования прошли хорошо, мы заняли второе место и немного не дотянули до золота. Будем работать над ошибками. Впереди чемпионат мира и другие важные соревнования. Главная цель — олимпийское золото», — сказал спортсмен.

По его словам, главным соперником на турнире стал атлет из Ирана. Также спортсмен отметил, что соревнования в Японии дались непросто из-за высокой ответственности и особенностей подготовки.

Во время встречи Нургису Эдилетулы поздравили представители спортивной сферы Шымкента и пожелали ему новых успехов на международной арене.