В Шымкенте для ранней реабилитации сложных заболеваний среди детей в городской клинической детской больнице открылось отделение реабилитации второго этапа.

Отделение рассчитано на 20 мест.

Преимущество отделения в том, что пациенты имеют возможность в течение 14 дней после выписки из стационара посещать поликлинику и получать через портал реабилитационное лечение.

Лечебные мероприятия здесь проводят профильные специалисты. Кроме того, для проведения диагностических обследований есть необходимые лабораторно-инструментальные исследования, кабинет катамнеза, установлены аппараты последнего типа для восстановления травм.

В реабилитационном отделении специалисты неонатолога, невролога, травматолога, ортопеда лечат детей до трёх лет с поражением центральной нервной системы.

В целом отделение реабилитации работает по профилю неврологии, нейрохирургии, травматологии, ортопедии, кардиологии, кардиохирургии, пульмонологии, психолога, логопеда. Кроме того, проводится восстановительное лечение больных детей, получивших лечение с диагнозом ковид, синдром легочного и мультирумового воспаления, а также онлайн-консультации республиканских специалистов.

В отделении медицинские специалисты проводят реабилитационные мероприятия по медикаментозной катарской физиотерапии, кинезотерапии, методике Монтессори.