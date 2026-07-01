Все ближе к экватору лета

Мы уже в самом жарком периоде года. Кто-то страдает, а кто-то наслаждается теплом, жарой и пеклом. Самые практичные за годы пребывания на этой планете выработали свои правила выживания в шильде. На то мы и южане — приспособимся к любым условиям проживания.

Шымкент летней поры. Ранним утром одни спешат на работу, другие — на рынок и обратно. Ближе к полудню жизнь замирает часов до 4-5, а потом постепенно, не спеша все возвращается на круги своя: дворы многоэтажек заполняются шумом ребятни, зазывными криками торговцев: «Горячий свежий кукуруз».

А уже к семи вечера вступает в свои права вечерняя и ночная жизнь Шымкента с яркими огнями фонарей и спасительной прохладой фонтанов. Любо-дорого смотреть на толпы праздно прогуливающихся земляков, компании друзей и просто парочек, уютно устроившихся в многочисленных кафе, заполонивших улицы города…

Что ждем в июле? Один дополнительный выходной — День столицы, который отмечаем 6 июля. Поскольку это понедельник, то, получается, будет три выходных подряд: 4, 5 и 6 июля. С 1 июля 2026 года в Казахстане начинают действовать новые Типовые правила благоустройства. Мы их подробно давали в РАБАТе.

Любители футбола будут досматривать матчи сборных команд на чемпионате мира-2026. Заключительный матч пройдет 19 июля 2026 года на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, в 16 км от Нью-Йорка. По его итогам определится победитель турнира. Интересно, сможет ли сборная Аргентины сохранить свой титул победителя ЧМ-2022? Легендарный Лионель Месси творит чудеса: устанавливает на чемпионате рекорд за рекордом…

В числе других ожидаемых событий июля — изменение орфографии национальной валюты. Слово «тенге» будет официально заменено на правильное государственное написание — «теңге».

С 12 июля 2026 года открыть новый счет в казахстанских приложениях банков станет сложнее. С этого же дня стартует цифровая реформа МВД РК. С 19 июля предприниматели должны будут установить POS-терминалы.

Разумеется, есть и другие нововведения. В общем, скучно не будет. А пока посмотрите, какие юбилеи и праздники ждут нас в этом месяце.

1 июля — День изобретения солнцезащитных очков.

Ярилин день (Макушка лета).

Международный день шутки.

День заплетальщиков.

День имбирного печенья.

130 лет — поэту Павлу Антокольскому.

65 лет — принцессе Англии Диане Спенсер (1961-1997 гг.).

65 лет — модели и актрисе Памеле Андерсон.

70 лет — актрисе Татьяне Орловой.

2 июля — День дипломатической службы — в Казахстане.

Международный день спортивного журналиста.

Всемирный день НЛО.

День сюрпризов.

Праздник трезвенников и язвенников.

Всемирный день собаки.

День «Я забыл».

3 июля — День тайной дружбы.

День комплиментов отражению.

День шоколадных вафель.

День поедания бобов.

День вдали от солнца.

4 июля — Международный день кооперативов.

День отдыха от праздников.

День Достоевского.

День салата «Цезарь».

День Тома Сойера.

День кантри-музыки.

День отмазывания.

День приготовления яичницы на тротуаре.

День независимости — в США.

100 лет со дня рождения Ермека Серкебаева (1926-2013 гг.), певца, народного артиста СССР.

5 июля — Всемирный день бикини.

День трудоголиков.

День разноцветных носков с пальцами.

День луженых глоток.

День яблочного турновера — это небольшой пирожок из слоеного или песочного теста с яблочной начинкой.

125 лет — режиссеру театра кукол Сергею Образцову.

6 июля — День столицы Республики Казахстан Астаны.

Международный день кооперативов.

Всемирный день развития сельских районов.

Всемирный день поцелуя.

День сплетения венков.

День жареной курицы.

День обеда с вашим веб-мастером.

230 лет — императору Николаю I.

86 лет — Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву.

91 год — Далай-ламе, духовному лидеру последователей тибетского буддизма.

80 лет — писателю Кеншилику Мырзабекову (1946-1989 гг.).

80 лет — киноактеру Сильвестру Сталлоне.

7 июля — Всемирный день языка суахили.

Иван Купала.

Рождество Иоанна Предтечи.

Глобальный день прощения.

День прогулки отца с дочерью.

День шоколада.

День правдивости.

День подсчета камешков на мостовой.

День печенья «Макарони».

8 июля — Всемирный день борьбы с аллергией.

Всемирный день разоблачений.

День семьи, любви и верности.

День Петра и Февронии — в России.

День обнаруженных заначек.

День общения со Вселенной.

День шоколада с миндалем.

9 июля — День работников водного хозяйства — в Казахстане.

День сахарного печенья.

День веры в единорогов.

70 лет — актеру, режиссеру Тому Хэнксу.

50 лет — актрисе Екатерине Гусевой.

10 июля — День рождения футбольного свистка.

День котенка.

День Николы Теслы — 170 лет со дня рождения этого гениального изобретателя всех времен и народов.

День полета на зонтике.

11 июля — Всемирный день народонаселения.

Всемирный день лошади.

Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

День художника по свету.

Всемирный день шоколада.

День подбадривания одиноких.

Целый день соглашения.

50 лет — артисту цирка Эдгарду Запашному.

12 июля — Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями.

Международный день надежды.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

День работников рыбного хозяйства.

День рыбака. День Петра и Павла (Петров день).

День фотографа.

День косоворотки.

День следования по течению.

День бумажного пакета. День простоты.

День разноцветных глаз. День благодарности коровам.

День «Ешь свое желе».

150 лет — одному из первых летчиков-испытателей Сергею Уточкину (1876-1916 гг.).

80 лет — певице Валентине Толкуновой (1946-2010 гг.).

13 июля — День органов национальной безопасности Республики Казахстан.

Собор двенадцати апостолов.

Международный день купания нагишом.

День поиска за углом.

Международный день головоломки.

День картофеля фри.

День фасоли с сосисками.

14 июля — День нотариата — в Казахстане.

День беспорядка.

День нудистов. День смородины.

День макарон с сыром.

День придумывания 27 слов на букву О.

Во Франции — День взятия Бастилии, смотрите, чтобы он не прошел впустую.

115 лет со дня рождения писателя и публициста Алексея Брагина (1911-1991 гг.).

40 лет — певице Пелагее Хановой.

40 лет назад родился мультгерой Спанч Боб (Губка Боб).

15 июля — Всемирный день навыков молодежи.

День пожарной безопасности домашних животных.

День русской лени.

День смотрения на фонари.

День рисования углем.

День мармеладных червячков.

День хот-дога.

День «Отдай что-то».

420 лет — художнику Харменсу ван Рейн Рембрандту.

16 июля — День рисования на асфальте.

Всемирный день змеи.

День личного повара.

День вкусной еды.

День кукурузных оладьев.

День свежего шпината.

День знакомства с вашими клиентами.

17 июля — День этнографа.

День рождения «Диснейленда».

День дарения подарков.

День рождения кондиционера.

Всемирный день эмоджи.

День международного правосудия.

День укоренившихся традиций.

День лотереи.

День персикового мороженого.

180 лет — этнографу Николаю Миклухо-Маклаю.

120 лет — композитору Латифу Хамиди (1906-1983 гг.).

120 лет со дня рождения казахского писателя Сейдилды Тулешева (1906-1955 гг.).

18 июля — День прогулок под дождем.

Международный день Нельсона Манделы.

День икры.

День кислых конфет.

День рождения «Тетриса».

Всемирный день слушания.

День страхового ботаника.

70 лет — оперной певице (сопрано) Любови Казарновской.

50 лет — актеру Прохору Дубравину (наст. имя и фам. — Виталий Емашов).

19 июля — День металлурга.

День пирожков с малиновым вареньем.

День без купальников.

День соленого бекона — в Англии.

85 лет — балерине Наталье Бессмертновой.

50 лет — британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу.

20 июля — Международный день Луны.

Всемирный день шахмат.

Международный день торта.

День хождения по бордюрам.

Всемирный день прыжка.

День леденцов на палочке.

День печенья с предсказанием.

День уродливых грузовиков.

День вылазки из своей конуры.

Праздник губошлепов.

140 лет — поэту, одному из создателей советской школы поэтического перевода Михаилу Лозинскому.



100 лет — писателю Ахмету Жунусову (1926-1998 гг.).

21 июля — День ИЛИ.

День мусорной еды.

День турнира по перетягиванию каната.

90 лет — певице, народной артистке СССР Нани Брегвадце.

80 лет — актрисе Людмиле Зайцевой.

75 лет — актеру Робину Уильямсу.

22 июля — День находок.

День трудяги.

Всемирный день мозга.

Международный день бокса.

День толстяка и толстушки.

День приближенного значения числа Пи.

День гамака.

День крысолова.

День конфет фадж.

80 лет — французской певице Мирей Матье.

60 лет — актеру, режиссеру, сценаристу Ивану Охлобыстину.

75 лет — певцу Олегу Газманову.

23 июля — Всемирный день китов и дельфинов.

День великолепной бабушки.

День заливной тоски.

Международный день бла-бла-бла.

День жмурок с ярким светом.

День ванильного мороженого.

50 лет — актеру, телеведущему Александру Олешко.

24 июля — День рождения растворимого кофе.

День флориста.

День кадастрового инженера.

День кузенов и кузин.

День текилы.

День автораздачи.

День старых шуток.

День заглядывания в будущее.

125 лет — актеру Игорю Ильинскому.

25 июля — Международный день женщин и девочек африканского происхождения.

Международный день благополучия судей и судебных работников.

Всемирный день предотвращения утоплений.

День памяти Владимира Высоцкого.

День зубного техника.

День кулинаров.

День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции).

День вина и сыра.

День ковбоя.

День попадания нитки в иголку.

День карусели.

День беспричинности.

День поиска новых вкусов и запахов.

День десерта из горячего фаджа и мороженого.

26 июля — День работников торговли (четвертое воскресенье июля).

День парашютиста.

День загадывания загадок.

День эсперанто.

День дяди и тети.

День всего или ничего.

День кофейного милк-шейка.

День хрустящего рогалика.

Международный день сохранения мангровых экосистем.

День ФБР. День родителей — в США.

170 лет — писателю Бернарду Шоу.

80 лет — первому космонавту Казахстана, Герою Советского Союза, «Халық Қаһарманы» Тохтару Аубакирову.

27 июля — День рождения гамбургера.

День шотландского виски.

День пяти случайных встреч.

День прогулки с домашними растениями.

День крем-брюле.

День ходьбы на ходулях.

90 лет — артисту балета Марису Лиепа.

28 июля — День крещения Руси.

День PR-специалиста.

Всемирный день борьбы с гепатитом.

День загадывания желаний.

День молочного шоколада.

День бутылки мира.

220 лет — живописцу Александру Иванову.

100 лет — актрисе, народной артистке СССР Инне Макаровой (1926-2020 гг.).

29 июля — Международный день тигра.

День помады.

День поворачивания налево.

День куриных крылышек.

День рождения NASA.

День спиртоносного дерева.

День лазаньи.

30 июля — Международный день дружбы.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

День стажера.

День тестя и свекра.

День информаторов.

День чизкейка.

День цветных напитков.

140 лет — художнику Георгию Верейскому, отцу великого графика, иллюстратора Ореста Верейского.

75 лет — Алибеку Днишеву, оперному певцу (тенор), народному артисту РК.

31 июля — День системного администратора.

День вспоминания любимых книжек.

День рождения Гарри Поттера.

Всемирный день рейнджера.

День малинового пирога.

День собаки смешанной породы.

День авокадо. День необычных инструментов.

День разговора в лифте.

120 лет — актрисе, народной артистке СССР Вере Марецкой (1906-1978 гг.).

Легкого и мирного месяца всем!

Календарь июля листала

Фарида Шарафутдинова