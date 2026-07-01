Все ближе к экватору лета

Мы уже в самом жарком периоде года. Кто-то страдает, а кто-то наслаждается теплом, жарой и пеклом. Самые практичные за годы пребывания на этой планете выработали свои правила выживания в шильде. На то мы и южане — приспособимся к любым условиям проживания.
Шымкент летней поры. Ранним утром одни спешат на работу, другие — на рынок и обратно. Ближе к полудню жизнь замирает часов до 4-5, а потом постепенно, не спеша все возвращается на круги своя: дворы многоэтажек заполняются шумом ребятни, зазывными криками торговцев: «Горячий свежий кукуруз».
А уже к семи вечера вступает в свои права вечерняя и ночная жизнь Шымкента с яркими огнями фонарей и спасительной прохладой фонтанов. Любо-дорого смотреть на толпы праздно прогуливающихся земляков, компании друзей и просто парочек, уютно устроившихся в многочисленных кафе, заполонивших улицы города…
Что ждем в июле? Один дополнительный выходной — День столицы, который отмечаем 6 июля. Поскольку это понедельник, то, получается, будет три выходных подряд: 4, 5 и 6 июля. С 1 июля 2026 года в Казахстане начинают действовать новые Типовые правила благоустройства. Мы их подробно давали в РАБАТе.
Любители футбола будут досматривать матчи сборных команд на чемпионате мира-2026. Заключительный матч пройдет 19 июля 2026 года на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, в 16 км от Нью-Йорка. По его итогам определится победитель турнира. Интересно, сможет ли сборная Аргентины сохранить свой титул победителя ЧМ-2022? Легендарный Лионель Месси творит чудеса: устанавливает на чемпионате рекорд за рекордом…
В числе других ожидаемых событий июля — изменение орфографии национальной валюты. Слово «тенге» будет официально заменено на правильное государственное написание — «теңге».
С 12 июля 2026 года открыть новый счет в казахстанских приложениях банков станет сложнее. С этого же дня стартует цифровая реформа МВД РК. С 19 июля предприниматели должны будут установить POS-терминалы.
Разумеется, есть и другие нововведения. В общем, скучно не будет. А пока посмотрите, какие юбилеи и праздники ждут нас в этом месяце.
1 июля — День изобретения солнцезащитных очков.
Ярилин день (Макушка лета).
Международный день шутки.
День заплетальщиков.
День имбирного печенья.
130 лет — поэту Павлу Антокольскому.
65 лет — принцессе Англии Диане Спенсер (1961-1997 гг.).
65 лет — модели и актрисе Памеле Андерсон.
70 лет — актрисе Татьяне Орловой.
2 июля — День дипломатической службы — в Казахстане.
Международный день спортивного журналиста.
Всемирный день НЛО.
День сюрпризов.
Праздник трезвенников и язвенников.
Всемирный день собаки.
День «Я забыл».
3 июля — День тайной дружбы.
День комплиментов отражению.
День шоколадных вафель.
День поедания бобов.
День вдали от солнца.
4 июля — Международный день кооперативов.
День отдыха от праздников.
День Достоевского.
День салата «Цезарь».
День Тома Сойера.
День кантри-музыки.
День отмазывания.
День приготовления яичницы на тротуаре.
День независимости — в США.
100 лет со дня рождения Ермека Серкебаева (1926-2013 гг.), певца, народного артиста СССР.
5 июля — Всемирный день бикини.
День трудоголиков.
День разноцветных носков с пальцами.
День луженых глоток.
День яблочного турновера — это небольшой пирожок из слоеного или песочного теста с яблочной начинкой.
125 лет — режиссеру театра кукол Сергею Образцову.
6 июля — День столицы Республики Казахстан Астаны.
Международный день кооперативов.
Всемирный день развития сельских районов.
Всемирный день поцелуя.
День сплетения венков.
День жареной курицы.
День обеда с вашим веб-мастером.
230 лет — императору Николаю I.
86 лет — Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву.
91 год — Далай-ламе, духовному лидеру последователей тибетского буддизма.
80 лет — писателю Кеншилику Мырзабекову (1946-1989 гг.).
80 лет — киноактеру Сильвестру Сталлоне.
7 июля — Всемирный день языка суахили.
Иван Купала.
Рождество Иоанна Предтечи.
Глобальный день прощения.
День прогулки отца с дочерью.
День шоколада.
День правдивости.
День подсчета камешков на мостовой.
День печенья «Макарони».
8 июля — Всемирный день борьбы с аллергией.
Всемирный день разоблачений.
День семьи, любви и верности.
День Петра и Февронии — в России.
День обнаруженных заначек.
День общения со Вселенной.
День шоколада с миндалем.
9 июля — День работников водного хозяйства — в Казахстане.
День сахарного печенья.
День веры в единорогов.
70 лет — актеру, режиссеру Тому Хэнксу.
50 лет — актрисе Екатерине Гусевой.
10 июля — День рождения футбольного свистка.
День котенка.
День Николы Теслы — 170 лет со дня рождения этого гениального изобретателя всех времен и народов.
День полета на зонтике.
11 июля — Всемирный день народонаселения.
Всемирный день лошади.
Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.
День художника по свету.
Всемирный день шоколада.
День подбадривания одиноких.
Целый день соглашения.
50 лет — артисту цирка Эдгарду Запашному.
12 июля — Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями.
Международный день надежды.
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
День работников рыбного хозяйства.
День рыбака. День Петра и Павла (Петров день).
День фотографа.
День косоворотки.
День следования по течению.
День бумажного пакета. День простоты.
День разноцветных глаз. День благодарности коровам.
День «Ешь свое желе».
150 лет — одному из первых летчиков-испытателей Сергею Уточкину (1876-1916 гг.).
80 лет — певице Валентине Толкуновой (1946-2010 гг.).
13 июля — День органов национальной безопасности Республики Казахстан.
Собор двенадцати апостолов.
Международный день купания нагишом.
День поиска за углом.
Международный день головоломки.
День картофеля фри.
День фасоли с сосисками.
14 июля — День нотариата — в Казахстане.
День беспорядка.
День нудистов. День смородины.
День макарон с сыром.
День придумывания 27 слов на букву О.
Во Франции — День взятия Бастилии, смотрите, чтобы он не прошел впустую.
115 лет со дня рождения писателя и публициста Алексея Брагина (1911-1991 гг.).
40 лет — певице Пелагее Хановой.
40 лет назад родился мультгерой Спанч Боб (Губка Боб).
15 июля — Всемирный день навыков молодежи.
День пожарной безопасности домашних животных.
День русской лени.
День смотрения на фонари.
День рисования углем.
День мармеладных червячков.
День хот-дога.
День «Отдай что-то».
420 лет — художнику Харменсу ван Рейн Рембрандту.
16 июля — День рисования на асфальте.
Всемирный день змеи.
День личного повара.
День вкусной еды.
День кукурузных оладьев.
День свежего шпината.
День знакомства с вашими клиентами.
17 июля — День этнографа.
День рождения «Диснейленда».
День дарения подарков.
День рождения кондиционера.
Всемирный день эмоджи.
День международного правосудия.
День укоренившихся традиций.
День лотереи.
День персикового мороженого.
180 лет — этнографу Николаю Миклухо-Маклаю.
120 лет — композитору Латифу Хамиди (1906-1983 гг.).
120 лет со дня рождения казахского писателя Сейдилды Тулешева (1906-1955 гг.).
18 июля — День прогулок под дождем.
Международный день Нельсона Манделы.
День икры.
День кислых конфет.
День рождения «Тетриса».
Всемирный день слушания.
День страхового ботаника.
70 лет — оперной певице (сопрано) Любови Казарновской.
50 лет — актеру Прохору Дубравину (наст. имя и фам. — Виталий Емашов).
19 июля — День металлурга.
День пирожков с малиновым вареньем.
День без купальников.
День соленого бекона — в Англии.
85 лет — балерине Наталье Бессмертновой.
50 лет — британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу.
20 июля — Международный день Луны.
Всемирный день шахмат.
Международный день торта.
День хождения по бордюрам.
Всемирный день прыжка.
День леденцов на палочке.
День печенья с предсказанием.
День уродливых грузовиков.
День вылазки из своей конуры.
Праздник губошлепов.
140 лет — поэту, одному из создателей советской школы поэтического перевода Михаилу Лозинскому.
100 лет — писателю Ахмету Жунусову (1926-1998 гг.).
21 июля — День ИЛИ.
День мусорной еды.
День турнира по перетягиванию каната.
90 лет — певице, народной артистке СССР Нани Брегвадце.
80 лет — актрисе Людмиле Зайцевой.
75 лет — актеру Робину Уильямсу.
22 июля — День находок.
День трудяги.
Всемирный день мозга.
Международный день бокса.
День толстяка и толстушки.
День приближенного значения числа Пи.
День гамака.
День крысолова.
День конфет фадж.
80 лет — французской певице Мирей Матье.
60 лет — актеру, режиссеру, сценаристу Ивану Охлобыстину.
75 лет — певцу Олегу Газманову.
23 июля — Всемирный день китов и дельфинов.
День великолепной бабушки.
День заливной тоски.
Международный день бла-бла-бла.
День жмурок с ярким светом.
День ванильного мороженого.
50 лет — актеру, телеведущему Александру Олешко.
24 июля — День рождения растворимого кофе.
День флориста.
День кадастрового инженера.
День кузенов и кузин.
День текилы.
День автораздачи.
День старых шуток.
День заглядывания в будущее.
125 лет — актеру Игорю Ильинскому.
25 июля — Международный день женщин и девочек африканского происхождения.
Международный день благополучия судей и судебных работников.
Всемирный день предотвращения утоплений.
День памяти Владимира Высоцкого.
День зубного техника.
День кулинаров.
День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции).
День вина и сыра.
День ковбоя.
День попадания нитки в иголку.
День карусели.
День беспричинности.
День поиска новых вкусов и запахов.
День десерта из горячего фаджа и мороженого.
26 июля — День работников торговли (четвертое воскресенье июля).
День парашютиста.
День загадывания загадок.
День эсперанто.
День дяди и тети.
День всего или ничего.
День кофейного милк-шейка.
День хрустящего рогалика.
Международный день сохранения мангровых экосистем.
День ФБР. День родителей — в США.
170 лет — писателю Бернарду Шоу.
80 лет — первому космонавту Казахстана, Герою Советского Союза, «Халық Қаһарманы» Тохтару Аубакирову.
27 июля — День рождения гамбургера.
День шотландского виски.
День пяти случайных встреч.
День прогулки с домашними растениями.
День крем-брюле.
День ходьбы на ходулях.
90 лет — артисту балета Марису Лиепа.
28 июля — День крещения Руси.
День PR-специалиста.
Всемирный день борьбы с гепатитом.
День загадывания желаний.
День молочного шоколада.
День бутылки мира.
220 лет — живописцу Александру Иванову.
100 лет — актрисе, народной артистке СССР Инне Макаровой (1926-2020 гг.).
29 июля — Международный день тигра.
День помады.
День поворачивания налево.
День куриных крылышек.
День рождения NASA.
День спиртоносного дерева.
День лазаньи.
30 июля — Международный день дружбы.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
День стажера.
День тестя и свекра.
День информаторов.
День чизкейка.
День цветных напитков.
140 лет — художнику Георгию Верейскому, отцу великого графика, иллюстратора Ореста Верейского.
75 лет — Алибеку Днишеву, оперному певцу (тенор), народному артисту РК.
31 июля — День системного администратора.
День вспоминания любимых книжек.
День рождения Гарри Поттера.
Всемирный день рейнджера.
День малинового пирога.
День собаки смешанной породы.
День авокадо. День необычных инструментов.
День разговора в лифте.
120 лет — актрисе, народной артистке СССР Вере Марецкой (1906-1978 гг.).
Легкого и мирного месяца всем!
Календарь июля листала
Фарида Шарафутдинова