Шымкентцы жалуются на дорогие ягоды

Несмотря на то, что прилавки ломятся от изобилия, покупателей на шымкентских рынках мало. Продавцы связывают низкий спрос с выросшими ценами на клубнику, черешню и абрикос.

Свежими овощами и фруктами круглый год уже никого не удивишь — были бы деньги. Первое, на что падает взгляд на базаре — ягоды. Клубнику и черешню, по которым народ так изголодался на фоне весеннего авитаминоза, предлагают по полторы-две тысячи тенге. Наценка, которую делают разные продавцы — это исключительно спрос. Но уверяют: накидывают не больше 15-ти процентов.

Нурбол Отаров, продавец:

«Килограмм абрикосов стоит от 500 тенге, килограмм клубники от 1500 тенге, черешня около 2000 тенге стоит. Товар у нас и местный, и из Ташкента. Ягоды, которые идут к нам из Ташкента, стоят чуть дороже. У нас зима была холодной, плоды у многих крестьян не выдержали такой холод. Потом весной начался ветер и все пропало. Поэтому и цены такие высокие»

Домохозяйки говорят, уже не первый год отказываются от заготовок варенья на зиму. Причина тому — дороговизна.

«Черешня и клубника в этом году вкусная. Но, цена очень высокая. Дети любят, просят купить. Если каждый день покупать, выходит около 5 тысяч тенге. Дорого»;

«Покупаем клубнику и черешню, в основном, на ярмарке, там немного дешевле. Но, скорее всего, в этом году варенье закрывать не будем»;

«Да, покупаем черешню и клубнику. Но, очень дорого. Недавно были в Ташкенте, там вдоволь поели. В Узбекистане ягоды намного дешевле, чем в Шымкенте. Когда покупаем, например клубнику, торгуемся, но скидку делают небольшую — максимум 100-150 тенге за килограмм»,- говорят жительницы Шымкента.

В этом году в Шымкенте высадили клубнику на 50 гектарах, а в Туркестанской области на площади — в два раза больше. В этом году крестьянские хозяйства планируют собрать свыше 700 тонн клубники и больше пяти тонн черешни.

Давран Бадамбаев, глава крестьянского хозяйства:

«Я занимаюсь выращиванием клубники пять лет. У нас на полях растут три сорта клубники: «Виктория», «Алматинская» и «Чёрный принц». Цена на них варьируется от тысячи до двух тысяч тенге за килограмм. Наши ягоды продают не только на местном рынке, есть и оптовые покупатели из Алматы. Периодически продаем ее и по розничной цене прямо здесь, вдоль трассы».

На прилавках уже появилась и первая малина. В этом году, она будет стоить в пределах 3 тысяч тенге за килограмм.