Насколько подорожал новогодний стол для шымкентцев

Корреспондент OTYRAR побывала на рынках южного мегаполиса и разузнала, во сколько обойдется новогодний стол.

Совсем немного остается до Нового 2023-го года, но на шымкентских рынках ажиотажа нет: у прилавков мало покупателей. По словам горожан, предвкушение праздника омрачают высокие цены на продукты. А потому, многие для себя решили: Новый год будут отмечать скромно.

«У меня в семье 5 человек, решила купить продукты на Новый год. У меня 60 тысяч с собой. Конечно, этих денег не хватит, дорого всё. Купила масло, казы, колбасу, сыр, конфеты. На это уже ушло около 50-ти тысяч тенге»;

«Я купил бананы и сухофрукты, пока. Закупаю продукты на Новый год, для себя»; «Сыр пармезан, сыр обычный для бутербродов. Масло сливочное, колбасу. Да, на Новый год закупаю»,- говорят жители Шымкента.

По данным аналитиков, на новогодний стол казахстанцы, в среднем, потратят до 100 тысяч тенге. В классическое новогоднее меню входит: всеми любимый бешбармак, оливье, мясная нарезка, фрукты, торт и конфеты, а также сок и шампанское.

Дороже всего жителям Шымкента обойдутся блюда из мяса. Килограмм конины на рынке продают от трёх тысяч 3300 тенге, говядина по 2 тысячи 800 тенге. Самый бюджетный вариант — баранина — от двух с половиной тысяч тенге. Продавцы в мясном отделе отмечают, что в этом году покупателей не много.

Рахила Оразалиева, продавец мяса:

«Я продаю говядину. В ассортименте: мрамор, филе, рёбрышки. Килограмм говядины стоит 2 тысячи 800 — 2 тысячи 900 тенге. Килограмм мякоти — 3 тысячи 800 тенге. Если много возьмут, то я сделаю скидку 100 тенге. Людей на базаре мало, в основном сейчас покупают кафе и рестораны».

Гулан Алиева, продавец мяса:

«Килограмм конины сейчас с костями 3 тысячи 300, без костей 4 тысячи 500 тенге стоит. Скидка есть, 100-150 тенге. Нет торговли вообще, в прошлом году лучше было. Цены по сравнению с прошлым годом повысились. Как минимум на 1000-1200 поднялись».

Круглую сумму придется выложить на колбасные изделия и сыр.

Айтолкын Агадилова, продавец колбасного отдела:

«Самая недорогая колбаса стоит от 600 до 680 тенге. Максимальная цена доходит до 4 тысяч 200-от тенге, это цены на копченую колбасу. А варёная стоит 2 тысячи 100 тенге и доходит до 2 тысяч 500 тенге. Цены на сыр разные. Самый недорогой стоит 2 тысячи 700 тенге, свежий сыр 2 тысячи 500 тенге».

На фрукты, которые неизменно присутствуют на новогоднем столе, придется потратиться. Турецкие апельсины подорожали на 60%, наполовину с прошлого года выросли цены на бананы, а ананасы в этом году позволить себе смогут не все. Они подорожали в два с половиной раза. Немного сэкономить можно на местных фруктах.

Фарух Закиров, продавец фруктов:

«Килограмм яблок, в среднем 350 тенге стоит, мандарины от 600 тенге. Виноград ташкентский — 1000 тенге, местный 700. Килограмм бананов — 900 тенге. Экзотические фрукты стоят дороже. Например, манго начинается от 1000 тенге. Люди чаще всего берут яблоки и мандарины».

Сабыржан Бектаев, продавец овощей:

«Килограмм картошки — 220 тенге, капуста 150 тенге, морковь по 200 тенге, а лук 220 тенге. Цены, в принципе, на овощи сильно не поднялись. У людей денег нет. В прошлом году в такое время много людей было, сейчас не очень. Овощи, в основном, берут по несколько килограммов. Мешками, сейчас мало берут, разве что рестораны».

Немалую часть зарплаты можно оставить в отделе сухофруктов: грецкие орехи, кешью, курага, инжир и изюм обойдутся к новогоднему столу, примерно в 10 тысяч тенге.

Люба Султанова, продавец отдела сухофруктов:

«По 200-250 граммов, если взять нормальные сухофрукты взять, то около 10 тысяч тенге нужно».

На напитки и бюджетный алкоголь придется отдать около 7 тысяч тенге.

Гульнар Тлеуова, продавец вино-водочного отдела:

«Примерно если считать на одну семью, то в среднем чек выйдет на 7000 тысяч. Сюда входит водка, шампанское, вино и разные напитки. Торговля вот уже начинается на Новый год. Алкогольная продукция дорожает каждый месяц, обещают, что после Нового года тоже подорожает».

Премьер-министр страны на днях говорил о стабилизации цен на продукты перед Новым годом. Алихан Смаилов поручил в ускоренном режиме обеспечить заключение контрактов по овощам для сдерживания цен в межсезонье, чтобы предоставить жителям страны продукты первой необходимости по доступным ценам. Однако, по словам экономистов, повлиять на инфляцию в краткосрочной перспективе не получится. Стабильные цены можно будет увидеть только через год, а то и три.