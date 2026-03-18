В Шымкенте продолжается модернизация городских рынков

Сегодня на брифинге в городском акимате, обсуждался вопрос модернизации городских рынков.

Это масштабный проект, направленный на то, чтобы сделать торговые площадки безопасными и комфортными.

В рамках проекта, уже обновлены рынки «Алаш», «Самал» и «Жана Шахар». Осталось обновить рынки: «Автонур», «Верхний базар», «Назым апа» и «Крытый рынок».

Перед проведением модернизации с предпринимателями заранее была проведена разъяснительная работа.

Людей предупредили, что на момент проведения модернизации они смогут временно работать на других торговых площадках. А после завершения ремонта — вернуться на свои прежние места.