Все крупные рынки модернизируют в Шымкенте

19 рынков необходимо модернизировать в Шымкенте.

Об этом сообщил руководитель городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Береке Дуйсебеков.

Всего в городе насчитываются 36 рынков. Из них 19 универсальных, 17 специализированных. Сегодня на рынках Бекжан, Шымкент Тулпар, Исатай (Алатау), Акбар, скотном рынке «Иманалиев», Барысе, Крытом рынке, Коктем, Жибек Жолы, Янги Шахаре, а так же базарах Назым апа, и Комеш Булак завершены работы по реконструкции и приведению в соответствие со строительными нормами. А на рынках Авто Нур, «Верхний базар» , Алаш, Айна и Самал идут строительные работы.

Кроме того, руководитель управления рассказал о работе проводимой в сфере предпринимательства. По его словам, сейчас в Шымкенте ведется интенсивная работа по развитию малого и среднего бизнеса и переносу акцента от импорта товаров к экспортным поставкам. Помимо этого, благодаря проектам, реализуемым в индустриальной зоне, создаются новые рабочие места .

«Глава государства посетил наш город и в ходе специального визита дал конкретные поручения. В южных регионах как логистический торговый хаб видится Шымкент. Говорить так, есть все основания, потому что мы находимся на пересечениие девяти дорог. У нас есть большой потенциал для экспорта за рубеж товаров из Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей»,— рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента Береке Дуйсебеков.

Сегодня в Шымкенте сформирована база из 227-ми инвестиционных проектов, срок реализации которых до 2027-го года Ожидается, что на основе этих проектов общей стоимостью 1 триллион 700 млрд тенге в мегаполисе будет создано более 18 тысяч новых рабочих мест.

Так, уже в этом году планируется реализация 49 инвестиционных проектов на 29 млрд тенге, в результате чего появится две с половиной тысячи новых рабочих мест.

«Какая будет польза для экономики, после реализации этих проектов? Какой будет эффект? Ну, мы во первых, увеличиваем объемы производства. Увеличивается количество и ассортимент ежедневно выпускаемых товаров. Что-то будем продавать за рубеж, что-то пойдёт на внутренний рынок. Мы и сейчас уделяем большое внимание импортозамещению — выпуску товаров которые привозим из-за рубежа”, — говорит руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента Береке Дуйсебеков.

За первый квартал 2023-го года в Шымкент уже привлечены 84 млрд-да 800 миллионов тенге инвестиций. В целом же до конца года планируется увеличить их объем до 722 млрд тенге.