Шымкентскую цитадель с начала года посетили более 3,5 тысячи человек

Строительные работы развернулись рядом с одним из популярных мест города- шымкентской Цитадели. Долгожданный ремонт случился в этно-ауле.

Локацию приводит в порядок и готовит к туристическому сезону частный инвестор. К слову, стройка которая развернулась у стен городища никак не влияет на работу. Двери крепости для гостей и туристов открыты.

Али Советов, заведующий отделом «Историко-культурный комплекс Шымқала»:

«В данный момент Цитадель работает и принимает туристические группы. Только с начала этого года место посетило свыше 3,5 тысяч человек, это как граждане страны, так и иностранцы. Цена билета не изменилась — для взрослых 500 тенге, для иностранцев 1000 тенге.

Гид экскурсовод Перизат Бекболаткызы проводит экскурсии по историко-культурному комплексу на трех языках, и отмечает, что с каждым годом интерес к объекту растет. Жаркий туристический сезон стартует уже весной, именно в это время полюбоваться и познакомиться с Шымкентом и его достопримечательностями приезжают из разных стран мира.

«Являюсь экскурсоводом, который проводит экскурсии на английском, русском и казахском языке. У нас очень много туристов, как уже говорили до этого, до 4000 тысяч человек уже посетило Цитадель. Приходят туристы, а также местные гости. Получается, самые интересные гости у нас приходят из посольства. На прошлой неделе у нас был посол с Украины, на позапрошлой неделе из Германии, завтра посол из Бельгии»,— говорит гид-экскурсовод Перизат Бекболаткызы.

Напомним, комплекс «Шымқала» возводился с большим размахом. В период с 2018 по 2020 годы здесь проводились археологические исследования, а также работы по реставрации и консервации. Уже в 2021 году на территории древнего городища состоялось торжественное открытие музея под открытым небом. Общая сумма, выделенная из местного бюджета, составила 2 миллиарда 400 миллионов тенге.