Жители Шымкента путешествовали во времени в древней цитадели

Шымкент в минувшие выходные говорил голосом Великого Шёлкового пути. В древней цитадели ожила восточная история — с ароматом пряностей, блеском ремёсел и музыкой караванов.

Караванные легенды, ремесленные ярмарки, экскурсии и выставки превратили цитадель в ворота во времени. Здесь можно было почувствовать дыхание Востока и увидеть, каким был город на перекрёстке цивилизаций.

Заманбек Орынбеков, и.о. руководителя туристического информационного центра Visit Shymkent: «Мы хотим, чтобы каждый ощутил: Шымкент — это не только современный мегаполис, но и часть великой истории. Сегодня все могли открыть её для себя заново».

Вход в комплекс сделали свободным. Гостей встречали гиды, водили по старинным улочкам, а после — катали на красном двухэтажном автобусе Red bus.

Нурай, жительница Шымкента: «Я здесь впервые. Очень похоже на путешествие во времени. Атмосфера невероятная. Всё продумано и очень душевно».

К слову, Цитадель в эти дни была открыта для всех желающих, а не только для отдельных групп туристов, как это бывает обычно.