В Туркестане подросток в одежде с элементами полицейской формы останавливал машины

В Туркестане сотрудники полиции установили несовершеннолетнего, который выходил на проезжую часть и останавливал автомобили, будучи одетым в одежду с элементами полицейской формы.

Как выяснилось в ходе проверки, подросток находился на дороге в вечернее время и подавал водителям сигналы остановиться. В этот момент его отец снимал происходящее на видео.

В полиции отметили, что такие действия могли создать угрозу жизни и здоровью ребёнка, поскольку он находился непосредственно на проезжей части.

Для проведения профилактической работы несовершеннолетнего вместе с законным представителем доставили в управление полиции.

С подростком и его отцом провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий и возможных опасных последствиях.

В отношении родителя составили административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка.

В полиции напомнили родителям о необходимости уделять особое внимание безопасности детей и не допускать ситуаций, которые могут представлять угрозу их жизни и здоровью.