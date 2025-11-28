В Шымкенте ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны

Шымкент остался без ветеранов Великой Отечественной… Как стало известно, 27 ноября 2025 года скончался последний ветеран войны Мураталы Толепбергенулы.

Солдат Второй мировой в мае этого года отметил в кругу семьи не только 80-летие Великой Победы, но и свой вековой юбилей.

На фронт Мураталы ушел в 1943 году, ему было тогда 18 лет. Солдат воевал в составе 339-го противотанкового артиллерийского подразделения радистом.

Муратали Толепбергенулы прошел боевой путь от Бреста, сражался в Украине, Польше, дошел до Германии. После победы он еще пять лет служил в оккупационных войсках.

За проявленное мужество и героизм был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ветерана похоронили со всеми воинскими почестями в Тюлькубасском районе, где он проживал в последнее время.

Вечная слава солдату Великой Отечественной войны Мураталы Толепбергенулы!