Кто имеет право на жилье от государства?

Как встать в очередь на получение коммунального жилья? Передается ли оно по наследству? Сколько стоит арендное жилье? За час проекта «Прямая связь» в редакцию поступило свыше 20 вопросов от жителей города и не только. И ни один из них главный специалист сектора жилья отдела ЖКХ Жулдузай Ордабекова не оставила без внимания. К сожалению, формат газеты не позволяет нам опубликовать все ее ответы. Мы отобрали наиболее интересные и максимально полезные для всех.
«Я хотела поставить в очередь на получение жилья свою внучку. А если нужно что-то платить, арендную или квартплату, – выплачивать ее со своей пенсии. Такое возможно?» – интересовалась Лариса Афанасьевна Пай.
– Уважаемая Лариса Афанасьевна, вашей внучке необходимо обратиться в сектор жилья, чтобы узнать, под какую из категорий она попадает. А если предусмотрена плата, то как и кто ее будет вносить, зависит от ваших личных договоренностей. Главное – не пропускать сроки внесения платежей.
«Я хочу, чтобы мне помогли восстановить справедливость. Мне 77 лет. У меня был дом. В 1985 году кто-то без моего ведома продал дом, землю переоформил на чужих людей. Кроме меня никто из членов моей семьи в доме не прописан. Я боюсь, что после моей смерти мои дети и внуки окажутся на улице. Помогите, пожалуйста», – плакала в трубку Елена Александриди.
– К сожалению, наш сектор ничем не сможет помочь в этой ситуации. Вам нужно обратиться в суд.
«Я стою в очереди с апреля 2005 года. Хотела узнать, когда я получу квартиру. Действует ли льготная очередь для инвалидов 1, 2 и 3 групп и для учителей?» – интересуется Татьяна Мурина.
– К сожалению, сказать, когда именно вы получите жилье, я не могу. Это зависит от того, сколько конкретно квадратных метров жилья будет строиться для очередников. Что касается льготников, то могу сказать: очередь на получение коммунального жилья у нас разделена на пять категорий. Первая – инвалиды и участники ВОВ; вторая – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; третья – социально уязвимые слои населения. Сразу оговорюсь: эта категория имеет еще 12 подкатегорий. Четвертая – государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты и лица, занимающие государственные выборные должности. Пятая категория – граждане, единственное жилище которых признано аварийным. Отвечая на вопрос читательницы о льготах, добавлю, что учителя у нас входят в четвертую категорию, а инвалиды первой и второй групп – в третью категорию.
«Я одна воспитываю троих несовершеннолетних детей. С мужем развелись несколько лет назад. Могу ли я встать в очередь на получение жилья?» – спрашивает Нургуль.
– Нургуль, вы можете сдать документы по третьей категории – «социально уязвимые слои населения». Сразу перечислю, кто входит в эту категорию: 1) инвалиды и участники ВОВ; 2) лица, приравненные к инвалидам и участникам ВОВ (это тыловики, участники войны в Афганистане, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС); 3) инвалиды 1 и 2 групп; 4) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; 5) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденных постановлением правительства; 6) пенсионеры по возрасту; 7) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия; 8) оралманы; 9) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера; 10) многодетные семьи; 11) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, охране правопорядка, спасении человеческой жизни, полета в космическое пространство; 12) неполные семьи.
«В однокомнатной квартире живем я и две дочери. Одна из них замужем. Хотела узнать, можем ли мы рассчитывать на коммунальное жилье», – спрашивает Наталья Гуляева.
– Я бы рекомендовала вашей замужней дочери сдать документы. Конечно, для начала нужно посмотреть на доход обоих супругов, а уже в зависимости от этого выбирать программу или направление, по которому они могут рассчитывать на получение жилья. Так, помимо коммунального жилья у нас есть и жилье по программе Казахстанской ипотечной компании. По этой программе помимо вышеназванных категорий на получение жилья могут рассчитывать еще четыре категории жителей. Это: 1) сотрудники правоохранительных органов, 2) сотрудники государственных юридических лиц, 3) сотрудники негосударственных социальных учреждений, а также работники государственных и частных учебных заведений и органов здравоохранения, 4) молодые специалисты в возрасте до 29 лет, окончившие вуз или колледж, у которых на момент подачи заявления не прошло 9 лет со дня окончания вуза. Кроме того, есть такое направление, как арендное жилье с правом выкупа. Есть возможность получения жилья по программе «Занятость-2020». Программ на самом деле очень много. Просто надо узнавать, под какую из них вы подходите.
СПРАВКА
Сектор жилья отдела ЖКХ Шымкента: пр. Республики, 6-а. Тел.: 21-42-76, 21-42-71.
«Я хотела узнать свою очередность. Куда мне надо обратиться?» – задает вопрос Назипа Толеш.
– Либо подойти к нам в сектор жилья, либо посмотреть на сайте акима города.
«Начальник сына оформил на него свой дом. На самом деле это жилье сыну не принадлежит, и он в нем не живет. Если дом переоформят на другого человека, может ли он рассчитывать на получение коммунального жилья?» – интересуется Рахым Оразов.
– На момент подачи заявления за вашим сыном не должно числиться жилье, а также на протяжение пяти лет не должны были производиться какие-либо операции с жильем, в котором он указан как собственник. Поэтому даже если вы сейчас переоформите жилье на другого человека, подать заявление сможете только по истечении пяти лет.
«Моему сыну 27 лет, снохе – 24. У них есть ребенок. Я хотел узнать, полагается ли молодой семье жилье. Каковы условия постановки в очередь по программе молодая семья? Какие льготы существуют и какие документы необходимо сдавать?» – позвонил в редакцию задолго до назначенного времени Сейткасым Муслимов.
– На вопросы, касающиеся молодых семей, вам сможет ответить другой специалист нашего сектора. Планируется, что он примет участие в следующем проекте газеты «РАБАТ». Поэтому очень советую вам позвонить в редакцию в следующую пятницу или обратиться к нам в сектор жилья по телефонам: 21-42-76, 21-42-71.
И напоследок, записывайте СПИСОК ДОКУМЕНТОВ для постановки в очередь на получение жилья:
- заявление;
- копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семей;
- копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождения детей;
- справки с места жительства;
- справка о наличии/отсутствии у заявителя и членов его семьи жилья на праве собственности;
- граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, за исключением семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов, дополнительно предоставляют сведения о доходах за последние 12 месяцев перед обращением на каждого члена семьи;
- бюджетники, госслужащие, военнослужащие предоставляют справку с места работы;
- граждане, чье жилье признано аварийным, – соответствующую справку.
Все эти документы предоставляются в любой ЦОН.
Мы поинтересовались, какой размер дохода позволяет причислить заявителя к социально уязвимым слоям населения. Согласно «Правилам…» совокупный доход семьи за 12 месяцев должен быть не выше 3,1-кратного размера прожиточного минимума. У нас он установлен в размере 19960 тенге. То есть на каждого члена семьи должно выходить не более 61876 тенге, то есть умножаете свой доход на 12 месяцев и делите на каждого члена семьи. Получилась сумма ниже 61876 тенге? Поздравляем, вы можете претендовать на получение коммунального жилья.
Саида ТУРСУМЕТОВА
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18 Комментариев Включено "Кто имеет право на жилье от государства?"
салеметсиз ба тургын уйге кезекке 25 тен аскандар туруга болады ма, кандай кужаттар керек,,, кайда откизем,,,
тек жумыссыздар га гана берилмейтин шыгар,,,,
менин 4 балам бар калаи тургын уиге тиркелем
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня три несовершеннолетних сына муж работает один ЗП 50000 в месяц как мне можно встать на очередь на жилье. Ходила в ЦОН там консультант мне сказала что я не прохожу как малоимущая вот разводитесь с мужем и вставай на очередь. Это что вообще такое что за новый закон. Живу в Шымкенте в квартире свекрови в 2 комн 43 кв метрах 8 человек и это нормально????
Здравствуйте. Я инвалид 2 группы 22 лет могу ли я получить квартиру в городе? если проживал в поселке, Сейчас на данный, момент живу, в пригороде.
Добрый день! Мне 29 лет, живу я с родителями. У меня доход маленький. Я могу получить доступное жилье? И какие документы мне нужно собрать и кому обратиться? Заранее спасибо!
Саламатсыз ба Менин 1 кызым кызым бар күйеуиммен ажырасып кеттик үйге кезекке туруга міндетті түрде 12 айлық корсеткиш керек пе? Әлде басқа да корсеткиш корсетпейтин кезекке туратын жолдары бар ма? Отиниш жауабын берсениз. Алдын ала Рахмет
Саламатсыздарма! Менин жасым жиырмада, айелим жане 1 балам бар, тургын уйге калай кол жеткизуиме болады, тургын уй курылыс жинак банкинде депозитте 1000000 тг каражатым бар, менде кандай мумкиндиктер бар?
Здравствуйте я инвалид 3 группы хочу получить квартиру. Живу на квартире пенсия маленькая. Пожалуйста выдайте мне квартиру. Какие документы нужны туда. заранее спасибо
Саламатсыз ба Менин 1 кызым кызым бар күйеуиммен ажырасып кеттик үйге кезекке туруга міндетті түрде 12 айлық корсеткиш керек пе? Әлде басқа да корсеткиш корсетпейтин кезекке туратын жолдары бар ма? Отиниш жауабын берсениз. Алдын ала Рахмет
Здравствуйте! Я ивалид 2 группы 25 лет, есть двое детей, муж попал под сокращение сами снимаем однакомнатную кв. Встали на очередь 2014 году, а очередь не двигается… Что делать и кому обратиться что побыстрее получить жилье? Пожалуйста не оставляйте без внимания.
Здраствуйте! У на ребенок инвалид по детству, мама инвалид 3 группы с папой разведенные, мама одна воспитывает 5 детей своего жилья нету 5 лет назад свое жилье продали теперь без жилья очень трудно как можем получить жилье куда нам обратится? И какие документы нужны прошу вас ответье? Спасибо!
Здравствуйте меня зовут Андрей я инвалид 3 группы действо я воспитылся детском дома я могу получить комнату
Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Могу ли я встать в очередь на жильё в Кокшетау как инвалид 2 группы и как мать одиночка? (я вдова уже больше 10 лет) жила в северо Казахстане (в селе) дом начал разваливаться и дочь (студентка) недавно забрала к себе на съёмную комнату
Мен ауған соғысының ардагерімін Бір қыз, бір ұлым бар Маган қалай расширение кезегіне тұруға болады, Екінші сұрағым әйелім бюджеттік мекемеде істейді Әйелім уй кезегіне кұжат жинағанда Цон-лар оған куйеуіңнің атында яғни менің атымда 1 бөлмелі пәтері барын айтып, кезекке тұруға болматынын айтқан Бір бөлмелі пәтерде 4 жан тұрудамыз Мәселені калай шешуге болатынын айтсаңыздар Алдын ала рахмет
добрыи день я хотел спросить уменя в семье 5 детеи уменя дочка инвалидка 2 групы имеит она палучит жилье как она учится в алмате еи 20 лет временая прописка какие документы нужны и куда можно обратится
Здравствуйте. Можете сказать пожалуйста можем ли мы встать на очередь на квартиру в город, но у нас прописка Илийский район, Алматинская область. Сама работаю в государственной службе, но на данный момент в декрете. Имеем троих детей и одна младшая дочка инвалид-порог сердца. И у мужа родителей нет в живых. Отец умер когда ему было годик,а мать когда он служил в армии. Можем ли мы встать на очередь и получить квартиру. Ответьте пожалуйста. Заранее спасибо.