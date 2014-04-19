Кто имеет право на жилье от государства?

Как встать в очередь на получение коммунального жилья? Передается ли оно по наследству? Сколько стоит арендное жилье? За час проекта «Прямая связь» в редакцию поступило свыше 20 вопросов от жителей города и не только. И ни один из них главный специалист сектора жилья отдела ЖКХ Жулдузай Ордабекова не оставила без внимания. К сожалению, формат газеты не позволяет нам опубликовать все ее ответы. Мы отобрали наиболее интересные и максимально полезные для всех.

«Я хотела поставить в очередь на получение жилья свою внучку. А если нужно что-то платить, арендную или квартплату, – выплачивать ее со своей пенсии. Такое возможно?» – интересовалась Лариса Афанасьевна Пай.

– Уважаемая Лариса Афанасьевна, вашей внучке необходимо обратиться в сектор жилья, чтобы узнать, под какую из категорий она попадает. А если предусмотрена плата, то как и кто ее будет вносить, зависит от ваших личных договоренностей. Главное – не пропускать сроки внесения платежей.

«Я хочу, чтобы мне помогли восстановить справедливость. Мне 77 лет. У меня был дом. В 1985 году кто-то без моего ведома продал дом, землю переоформил на чужих людей. Кроме меня никто из членов моей семьи в доме не прописан. Я боюсь, что после моей смерти мои дети и внуки окажутся на улице. Помогите, пожалуйста», – плакала в трубку Елена Александриди.

– К сожалению, наш сектор ничем не сможет помочь в этой ситуации. Вам нужно обратиться в суд.

«Я стою в очереди с апреля 2005 года. Хотела узнать, когда я получу квартиру. Действует ли льготная очередь для инвалидов 1, 2 и 3 групп и для учителей?» – интересуется Татьяна Мурина.

– К сожалению, сказать, когда именно вы получите жилье, я не могу. Это зависит от того, сколько конкретно квадратных метров жилья будет строиться для очередников. Что касается льготников, то могу сказать: очередь на получение коммунального жилья у нас разделена на пять категорий. Первая – инвалиды и участники ВОВ; вторая – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; третья – социально уязвимые слои населения. Сразу оговорюсь: эта категория имеет еще 12 подкатегорий. Четвертая – государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты и лица, занимающие государственные выборные должности. Пятая категория – граждане, единственное жилище которых признано аварийным. Отвечая на вопрос читательницы о льготах, добавлю, что учителя у нас входят в четвертую категорию, а инвалиды первой и второй групп – в третью категорию.

«Я одна воспитываю троих несовершеннолетних детей. С мужем развелись несколько лет назад. Могу ли я встать в очередь на получение жилья?» – спрашивает Нургуль.

– Нургуль, вы можете сдать документы по третьей категории – «социально уязвимые слои населения». Сразу перечислю, кто входит в эту категорию: 1) инвалиды и участники ВОВ; 2) лица, приравненные к инвалидам и участникам ВОВ (это тыловики, участники войны в Афганистане, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС); 3) инвалиды 1 и 2 групп; 4) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; 5) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденных постановлением правительства; 6) пенсионеры по возрасту; 7) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия; 8) оралманы; 9) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера; 10) многодетные семьи; 11) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, охране правопорядка, спасении человеческой жизни, полета в космическое пространство; 12) неполные семьи.

«В однокомнатной квартире живем я и две дочери. Одна из них замужем. Хотела узнать, можем ли мы рассчитывать на коммунальное жилье», – спрашивает Наталья Гуляева.

– Я бы рекомендовала вашей замужней дочери сдать документы. Конечно, для начала нужно посмотреть на доход обоих супругов, а уже в зависимости от этого выбирать программу или направление, по которому они могут рассчитывать на получение жилья. Так, помимо коммунального жилья у нас есть и жилье по программе Казахстанской ипотечной компании. По этой программе помимо вышеназванных категорий на получение жилья могут рассчитывать еще четыре категории жителей. Это: 1) сотрудники правоохранительных органов, 2) сотрудники государственных юридических лиц, 3) сотрудники негосударственных социальных учреждений, а также работники государственных и частных учебных заведений и органов здравоохранения, 4) молодые специалисты в возрасте до 29 лет, окончившие вуз или колледж, у которых на момент подачи заявления не прошло 9 лет со дня окончания вуза. Кроме того, есть такое направление, как арендное жилье с правом выкупа. Есть возможность получения жилья по программе «Занятость-2020». Программ на самом деле очень много. Просто надо узнавать, под какую из них вы подходите.

СПРАВКА Сектор жилья отдела ЖКХ Шымкента: пр. Республики, 6-а. Тел.: 21-42-76, 21-42-71.

«Я хотела узнать свою очередность. Куда мне надо обратиться?» – задает вопрос Назипа Толеш.

– Либо подойти к нам в сектор жилья, либо посмотреть на сайте акима города.

«Начальник сына оформил на него свой дом. На самом деле это жилье сыну не принадлежит, и он в нем не живет. Если дом переоформят на другого человека, может ли он рассчитывать на получение коммунального жилья?» – интересуется Рахым Оразов.

– На момент подачи заявления за вашим сыном не должно числиться жилье, а также на протяжение пяти лет не должны были производиться какие-либо операции с жильем, в котором он указан как собственник. Поэтому даже если вы сейчас переоформите жилье на другого человека, подать заявление сможете только по истечении пяти лет.

«Моему сыну 27 лет, снохе – 24. У них есть ребенок. Я хотел узнать, полагается ли молодой семье жилье. Каковы условия постановки в очередь по программе молодая семья? Какие льготы существуют и какие документы необходимо сдавать?» – позвонил в редакцию задолго до назначенного времени Сейткасым Муслимов.

– На вопросы, касающиеся молодых семей, вам сможет ответить другой специалист нашего сектора. Планируется, что он примет участие в следующем проекте газеты «РАБАТ». Поэтому очень советую вам позвонить в редакцию в следующую пятницу или обратиться к нам в сектор жилья по телефонам: 21-42-76, 21-42-71.

И напоследок, записывайте СПИСОК ДОКУМЕНТОВ для постановки в очередь на получение жилья:

заявление; копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семей; копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождения детей; справки с места жительства; справка о наличии/отсутствии у заявителя и членов его семьи жилья на праве собственности; граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, за исключением семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов, дополнительно предоставляют сведения о доходах за последние 12 месяцев перед обращением на каждого члена семьи; бюджетники, госслужащие, военнослужащие предоставляют справку с места работы; граждане, чье жилье признано аварийным, – соответствующую справку.

Все эти документы предоставляются в любой ЦОН.

Мы поинтересовались, какой размер дохода позволяет причислить заявителя к социально уязвимым слоям населения. Согласно «Правилам…» совокупный доход семьи за 12 месяцев должен быть не выше 3,1-кратного размера прожиточного минимума. У нас он установлен в размере 19960 тенге. То есть на каждого члена семьи должно выходить не более 61876 тенге, то есть умножаете свой доход на 12 месяцев и делите на каждого члена семьи. Получилась сумма ниже 61876 тенге? Поздравляем, вы можете претендовать на получение коммунального жилья.

Саида ТУРСУМЕТОВА