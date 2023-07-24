Востребованным профессиям бесплатно обучают в Шымкенте

Шымкентские женщины в рамках нацпроекта получают новую профессию на бесплатной основе.

Центр развития женского предпринимательство организовал обучение по ногтевому сервису. Сейчас по данной программе салонное дело изучают и практикуются 20 человек.

18-летняя студентка колледжа — будущая швея. Параллельно с учёбой, Жансая осваивает новое дело — ногтевой сервис. О возможности бесплатно пройти курс обучения девушка узнала из соцсетей. Оставила заявку и попала в число счастливчиков.

Жансая Жексенбиева, студентка:

«Узнала, что это бесплатно, записалась, в другом случае — это очень дорого, нам показывают где брать материал, как с ним работать. Очень удобно».

Мастера маникюра и педикюра — востребованные профессии в бьюти- сфере. А значит, участницы проекта точно не останутся без заработка, говорят организаторы. По желанию, они могут устроится в салон красоты, или открыть свое дело.

А у Гульжан Байтурсыновой интерес к массажному делу был всегда. На воплощение мечты в реальность, не хватало времени. Основная её деятельность связана с торговлей. Благодаря поддержки палаты предпринимателей, Гульжан решилась и записалась на курсы.

Гульжан Байтурсынова, участница проекта:

«Это тоже один из навыков, обучиться этому делу и возможно на этом зарабатывать. Это тоже один из видов предпринимательство. Я зарегистрирована в обществе предпринмиателсьтво при Атамекен, с этой линии меня пригласили.я заинтересовалась и сказала да. Массаж это медицина, а я занимаюсь торговлей».

Обучение длится 8 дней. После окончания курса, руководители салона, продолжат консультировать учениц.