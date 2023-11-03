Сертификаты для первого взноса на жильё получил 201 житель Шымкента

Сертификаты для погашения первого взноса на жильё получил 201 житель Шымкента, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Социальная поддержка в размере миллиона тенге оказана очередникам – это многодетные семьи, родители детей, потерявших кормильца. Также безвозмездно средства получили сотрудники бюджетных организаций. Подача заявок на получения сертификатов продолжается. В этом году на эти цели из бюджета выделено 400 миллионов тенге.

«С начала текущего года поступило 370 заявлений на получение жилищного сертификата. Большая часть заявителей уже получили сертификаты. При этом следует отметить, что сертификат предоставляется при условии, что заявитель и каждый постоянно проживающий с ним член семьи имеют средний доход в месяц, не превышающий 3,1 показателя прожиточного минимума», — говорит Нуржан Саргалдаков, заместитель руководителя управления жилья г. Шымкента.