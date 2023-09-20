Бизнес на сумму 800 тыс тенге открыли жители Келеского района

Жители Келеского района приняли участие в государственной программе и открыли собственный бизнес на сумму 800 тыс. тенге.

Супруги Хашимовы взялись за изготовление тандырных печей. В эту сферу они пришли 6 лет назад.

Семья Хашимовых изготовляет тандыры и убеждена что у семейного бизнеса большие перспективы. Супруги учились древнему ремеслу в Узбекистане и сегодня в этой мастерской работу нашли 10 человек.

При создании тандырной печи Тимур Хашимов использует желтый и красный грунт специально привезённый из Казыгурта. Собственноручно замесив глину мастер высушивает её на открытом месте под солнцем.

«На изготовление одного тандыра обычно уходит два дня. Если погода прохладная срок растягивается до трёх четырёх дней. В сильную жару мы делаем много. Продаем позже, в том числе и зимой. В глину добавляем козью и овечью шерсть, а так же конский волос», — рассказывает житель села Абай Мурат Хашимов.

Высота тандыра 1 метр 70 см. Здесь можно за один раз испечь до 80 мучных изделий. Такое количество впечатляет владельцев пекарен поэтому от заказчиков нет отбоя. Для частных домов мастера изготавливают тандыры высотой 70-90 сантиметров. Качество хорошее, цена доступная, поэтому на печи высокий спрос.

«В сельской местности мы продаем тандыры для дома по 6-7 тысяч тенге. Многие мастера привозят прямо домой, мы тоже обеспечиваем доставку», — говорит предприниматель Бибигуль Абдуллаева.

Необходимое оборудование на 800 тыс. тенге Мурат Хашимов приобрёл по программе адресной социальной помощи на открытие бизнеса. Кроме того, у предпринимателя есть собственная пекарня. В ней выпекается около 200 булок хлеба в день. Всего же в Келесском районе в этом году собственный бизнес организовали около ста жителей.

«Приоритетное внимание мы уделяем животноводству, особенно коневодству и разведению коз. Поддерживаем так же владельцев теплиц, предпринимателей занимающихся выпечкой, а так же швейные цеха. В настоящее время у нас много граждан, которые открывают профессию и отказываются от адресной социальной помощи»,- рассказала руководитель Келесского районного центра «Карьера» Нурипа Темирбаева.

Стоит отметить, что в регионе на финансирование предпринимательства и сопровождение 538 проектов, выделено 4 млрд 70 млн тенге. Из них 146 проектов относятся к растениеводству и 265 к разведению скота.