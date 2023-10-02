Недоступная роскошь: Казахстанцы не могут позволить себе жилье

Жилье для казахстанцев остается недоступной роскошью.

Аналитики Freedom Finance Global провели опрос среди населения. 75% опрошенных не хватает денег на покупку собственной жилплощади. При этом почти столько же заявляют, что не потянут ипотеку по нынешним ставкам, выше 20%.

«Люди, все таки, хотят взять ипотеку, несмотря на то, что это будут высокие ставки и будет сложно погасить. Тут у нас есть один момент, мы назвали это финансовым авантюризмом, это потенциальное ухудшение кредитных условий, перед банками возможно вырастит доля проблемных заемщиков», — говорит Ансар Абуев, аналитик Freedom Finance Global.

Аналитики говорят, есть надежда на снижение инфляции, и предполагают, что к маю следующего года она снизится до 10%. Если прибавить 3% базовой ставки и около 2% маржи банка, то ставка может снизиться до 15%. Но даже с такой ежегодной переплатой, говорят казахстанцы, купить жилье сложно.

«Квартиру купить невозможно. По государственным программам сложно пройти, многие не попадают под условия, а проценты в банках огромные», — говорит жительница Шымкента.

«Очень дорогие квартиры, да и первоначальный взнос собрать сложно, жить на что-то же тоже нужно», — говорит житель Шымкента.

По словам экономиста Марата Абдурахманова, жилье недоступно по многим причинам. Из-за нехватки рабочих мест в небольших городах и сельской местности, люди массово переезжают в крупные города, где жилье дороже. Во-вторых, заниженные социальные стандарты. Чтобы накопить на покупку жилья не в ипотеку, рядовому казахстанцу потребуется не один десяток лет. Влияет и расслоение общества. По индексу Джини на одного богатого казахстанца приходится 20 бедных. Немалую роль влияют и необоснованные ставки кредитования.

«При ставке ипотеки в 15% человеку, чтобы купить по 350 тысяч тенге за квадрат квартиру стоимостью 14 миллионов ему нужно будет в банк отдать еще 14 миллионов, то есть 28 миллионов тенге чтобы человек заработал при минимальной зарплате ему потребуется 400 месяцев, столько люди не могут работать», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

По словам экономиста, нужно менять государственную политику в сторону рядовых казахстанцев. Снизить налогообложение и ипотечные ставки, чтобы банки работали не себе в карман, а на благо экономики. При этом аналитики предсказывают два варианта развития рынка недвижимости: если в правительстве объявят новую льготную ипотечную программу, правда по ставкам выше чем в «7-20-25», и если новой «льготки» не будет. Тогда казахстанцы продолжать ощущать давление высоких ставок и вряд ли смогут обзавестись своим жильем без последующей просрочки и экономя на еде, лекарствах и услугах.