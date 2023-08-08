Почти 647 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье.

При этом больше половины из них не соответствуют требованиям законодательства: у кого-то было жилье, другие стоят в очереди не по месту прописки. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития говорят, в обществе появились иждивенческие настроения. Но экономисты уверены, чаще всего это не так. Люди попросту не могут купить квартиру или дом по ипотечным условиям банков с грабительскими процентами.

Житель Шымкента Дмитрий Гармаш уже 5 лет стоит в очереди на жилье. Говорит, при подаче заявления он был 1203 в очереди, сейчас 863. Такими темпами, сетует мужчина, ждать своих квадратных метров ему придется еще порядка 10 лет.

«Иногда снимаю квартиру, иногда приходится снимать гостиницы, когда работы нет. Очередь не продвигается, хотя мои все одноклассники со школы уже получили квартиры», — говорит Дмитрий Гармаш, житель г.Шымкента.

В очереди на жилье числятся почти 650 тысяч казахстанцев. В списке на получение жилья в Шымкенте зарегистрировано больше 50 тысяч человек. Почти 2 000 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Больше 10 тысяч многодетных родителей, 17 тысяч — из социально уязвимых слоев населения и почти 20 тысяч госслужащих, бюджетников и военных.

Для постановки на очередь за очередником и членами его семьи не должно быть недвижимого имущества за последние 5 лет. Для категории социально уязвимых есть ограничения по доходам: зарплата не должна превышать 125 тысяч тенге.

Однако некоторые правила нарушают. После тщательной проверки выяснилось: свыше 96 тысяч очередников за последние годы имели жилье. Есть в списках и люди без гражданства, прописанные в других регионах, либо вообще без прописки. А больше 15 тысяч человек уже нет в живых. В итоге -почти треть из всего списка очередников — удалят.

«В последние годы очередь растет прогрессивными темпами. Так за 10 лет очередь возросла в 6 раз. Это говорит об увеличении иждивенческого настроения населения», — говорит Бауыржан Кабдол, заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.

Но экономисты говорят, казахстанцы не просто так годами ждут своей очереди на жилье. Большинство просто не могут позволить себе купить квартиру. В развитых капиталистических странах финансовые организации выдают ипотеку по низким ставкам — от двух процентов, а из-за высокой базовой ставки в нашей стране процент по ипотеке получается просто грабительский, от 20% и выше.

«За 15 лет если возьмет минимальную стоимость 10 миллионов за однокомнатную квартиру, то ему за 15 лет придется выплатить в общем вместе с основным долгом 30 миллионов. То есть одна квартира и процентная ставка за 15 лет это еще две квартиры, это кабальные условия и без государственного вмешательства это невозможно», — говорит Арман Байганов, экономист.

Именно поэтому казахстанцам нужна государственная поддержка, ведь на рыночных условиях купить жилье практически невозможно. Накаляет ситуацию и повышенная рождаемость, население страны растет, строительство жилья для очередников за этими темпами не успевает, ведь меняются прайсы и на стройматериалы.