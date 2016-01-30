Суммы пособий в стране растут ежегодно. Связано это с тем, что рассчитывают их размер исходя из двух величин: прожиточного минимума (ПМ) и минимального расчетного показателя (МРП). Одни выплаты определяют из расчета ПМ, другие — МРП. Показатели умножают на тот или иной коэффициент, в результате такой арифметики получают размер пособий.
В 2016 году размеры этих показателей увеличились: МРП составляет 2121 тенге (в 2015 году — 1982 тенге), ПМ равен 22859 тенге (в 2015 году — 21364 тенге).
Если в прошлом году размер единовременного пособия в связи с рождением ребенка составлял 62255 тенге, то в этом – 66621 тенге. К слову, на рождение четвертого и более детей размер единовременного пособия составляет 111035 тенге. Увеличение размеров пособия связано с ростом МРП.
Кроме того, размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до одного года на первого ребенка составляет 12217 тенге в месяц, на второго — 14445 тенге в месяц, на третьего – 16650 тенге в месяц, на четвертого и более – 18870 тенге в месяц.
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6 Комментариев Включено "В Казахстане увеличили пособие по рождению ребенка"
??? прям ох как увеличили размер пособия, самим не смешно??? Попробуйте сами прожить на эти пособия.
Это не пособие увеличили, а МЗП И МРП который увеличивается каждый год соответственно. Лучше б пересмотрели коэфициенты на которые умножаются МЗП И МРП и от которых зависит как раз таки сам размер пособия.
Спасибо и за это. Воспринимаю эти деньги как бонус к рождению ребенка. Рожала бы даже если не платили бы и вовсе. Государство не обязано кого то содержать от и до. Тем более люди от голода не умирают. Хвала Аллаху в нашей строне люди живут лучше чем во многих других странах.
Пособие ниже величины прожиточного минимума на 50 %. Разве так должно быть? Налоги сдирают баснословные, а что-либо дать ребенку… 2 пачки подгузников в месяц, вот что государство может нам дать. А как только ребенок вырастет и начнет работать… тут же должен будет платить дань. Очень удобно получается. Пусть рожают, пусть ростят, пусть все сами делают, государство даже 1 год не хочет его кормить…. ну а потом просто драть с этого ребенка налоги. Каждый год придумывать как ободрать еще больше…. Кое где на 2 ребенка материнский капитал платят, а тут… шиш…
Уважаемый ТК Отырар— снова кидаете фэйк)) Вот оно нам надо?? Сейчас начнут вспоминать что при СССР вообще дети до 14 лет за проезд в автобусе ни копейки не платили, а сейчас просто высматривать их будут на остановках что бы к скамейке не примерзали и в Ливии двадцать тонн Каддафи в своё время за новорожденного гражданина отстёгивал)) Нормальную тему киньте, давно про Кочкарку не слышали— хоть подискутируем..))
мне назначили пособие на третьего ребенка 18т,я работала до выхода на декрет почему назначили также таким кто не работал,где 30 процентов от зарплаты.хотелось бы узнать подробности