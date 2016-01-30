В Казахстане увеличили пособие по рождению ребенка

Суммы пособий в стране растут ежегодно. Связано это с тем, что рассчитывают их размер исходя из двух величин: прожиточного минимума (ПМ) и минимального расчетного показателя (МРП). Одни выплаты определяют из расчета ПМ, другие — МРП. Показатели умножают на тот или иной коэффициент, в результате такой арифметики получают размер пособий.

В 2016 году размеры этих показателей увеличились: МРП составляет 2121 тенге (в 2015 году — 1982 тенге), ПМ равен 22859 тенге (в 2015 году — 21364 тенге).

Если в прошлом году размер единовременного пособия в связи с рождением ребенка составлял 62255 тенге, то в этом – 66621 тенге. К слову, на рождение четвертого и более детей размер единовременного пособия составляет 111035 тенге. Увеличение размеров пособия связано с ростом МРП.

Кроме того, размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до одного года на первого ребенка составляет 12217 тенге в месяц, на второго — 14445 тенге в месяц, на третьего – 16650 тенге в месяц, на четвертого и более – 18870 тенге в месяц.