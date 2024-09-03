Ребенок упал с 4 этажа в Шымкенте

Ребенок госпитализирован после падения с 4 этажа в Шымкенте.
Мальчика госпитализировали с травмами, за его состоянием следят врачи.
«В городскую детскую больницу был доставлен ребенок 2020 года рождения», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.
По данным спасателей, 4-летний ребенок упал с четвертого этажа многоквартирного дома по улице Володарского.
Инцидент произошел 3 сентября в 18:45. Состояние ребенка врачи оценивают как средней тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Новости партнеров