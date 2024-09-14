Казахстан – победитель V Всемирных игр кочевников

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8-13 сентября в столице Казахстана – Астане прошли V Всемирные игры кочевников. На протяжении недели в рамках 5-х ВИК проходили соревнования по 21 виду спорта, ежедневная культурная программа в Этноауле «Вселенная кочевников», а также в рамках научной программы прошла научно-практическая конференция под названием «Кочевники: история, знания, уроки». Порядка 2800 участников из 89 стран приняли участие в V ВИК.

По итогам V Всемирных игр кочевников Казахстан занял первое общекомандное место, завоевав 114 медалей. Из них 44 – золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых наград.

Всего за национальную сборную Казахстана выступало 216 спортсменов в 21 виде спорта.

Шестой день соревнований принес в копилку национальной сборной Казахстана 25 медалей. Среди них 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.

Церемония закрытия прошла в этноауле «Мир кочевников» у ипподрома «Казанат».

На закрытии присутствовали министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

Министр отметил значимость игр, подчеркнув, что они стали уникальным событием, прославившим казахский национальный спорт и культурное наследие страны.

«Всемирные игры кочевников, проведённые по инициативе президента РК Касым-Жомарт Токаева на казахской земле, стали уникальным проектом с глубоким символическим и культурным значением.

Для нас это великая честь и гордость — видеть, как наш флаг развевается на земле, которая является золотой колыбелью тюркского мира.

Спортсмены из более чем 30 стран завоевали медали на играх, среди них представители Канады и Мексики, преодолевшие океан, чтобы принять участие.

Участие почти 90 стран и более 30 призёров свидетельствует о растущем интересе к играм кочевников на мировой арене.

Следующие, VI Всемирные игры кочевников, пройдут в Кыргызской Республике.

Желаю Кыргызстану провести это грандиозное событие на высоком уровне и продолжить укреплять престиж Игр кочевников», — сказал министр.

В завершение церемонии, символ игр – торс, был передан министру культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики Алтынбеку Максутову, где пройдут следующие, VI Всемирные игры кочевников.

Отметим, что Игры прошли в семи спортивных комплексах столицы: стадион «Астана Арена», ипподром «Казанат», Ледовый дворец «Алау», Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, комплекс «Думан» и национальный музей.