Новую систему назначения пособий тестируют в Шымкенте

Семьи будут разделять на шесть категорий от крайней нуждаемости до высокого благосостояния, сообщает Informburo.kz.

В Шымкенте и Карагандинской области тестируют новую модель распределения мер государственной поддержки через Единую цифровую платформу, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Новый проект внедрили в 36 государственных учреждениях, среди которых центры поддержки семьи, спортивные или специальные школы, дворцы школьников, дома ребёнка, центры раннего вмешательства. Там автоматизировали и оцифровали процесс ведения документации, учёта и мониторинга, которые сводятся в единую базу данных в информационной системе Минтруда. Также используется мобильное приложение.

«Общая координация обеспечивается центрами поддержки семьи и направлена на раннее выявление рисков, предупреждение семейного неблагополучия и оказание комплексной помощи. В рамках пилотного проекта поступило 2,1 тысяча обращений о необходимости оказания различных мер помощи. Из них на текущий момент порядка 400 находится в работе, по остальным уже оказаны меры господдержки. Интеграция различных систем позволяет определять комплексность и полноту предоставленной гражданам помощи», – отметили в Минтруда.

Отличительной чертой проекта является применение скоринговой модели оценки социально-экономической уязвимости и устойчивости домохозяйств, разделяющей семьи на шесть категорий от крайней нуждаемости (дефицит средств на питание) до высокого благосостояния (отсутствие материальных затруднений). Минтруда планирует отказаться от категоризации при назначении социальной помощи.

«Основная цель – перераспределение ресурсов в пользу действительно нуждающихся граждан, в том числе через отказ от предоставления помощи гражданам, относящимся к шестой категории (высокий уровень благосостояния)», – говорится в сообщении.

В Минтруда считают, что новая система позволит сократить фрагментарность и дублирование действующих мер, неэффективные выплаты, обеспечить господдержку действительно нуждающимся гражданам, а также повысить прозрачность бизнес-процессов по предоставлению услуг. Глава ведомства отмечала, что новая концепция предусматривает внедрение принципа социальной справедливости в распределении благ между казахстанцами.