В больнице Шымкента скончался один из пострадавших во время взрыва на наливной станции. Оператор, получивший 95% ожогов поверхности тела, умер, не приходя в сознание, минувшей ночью.

Состояние второго пострадавшего, 49-летнего водителя грузового автомобиля, получившего ожоги 35% поверхности тела, специалисты ожогового отделения Областного центра гипербарической оксигенации оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, странный хлопок, а затем факельное возгорание цистерны грузовика произошло вечером 20 декабря на наливочной станции завода по производству масел ТОО «HILL Corporation». На месте трагедии погиб оператор наливной станции — 25-летний парень, еще двое пострадавших госпитализированы.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые в считанные минуты локализовали и потушили очаг возгорания.

Нурдаулет Молданиязов, главный специалист ДЧС ЮКО: «Рассматривается несколько версий возгорания, среди них курение сотрудников на рабочем месте во время погрузки масла, короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Специалисты разбираются в произошедшем…»

Это первое ЧП такого масштаба на производстве за шесть лет работы завода. По словам представителя завода Екатерины Таратуевой, этот случай будет тщательно разбираться специальной комиссией на производстве, но помощь сотрудникам будет оказана в полном объеме.

«Работодатель уже оказывает посильную финансовую помощь сотрудникам, все будет произведено в соответствии с законодательством. Работодатель также застрахован, будет осуществлена также страховая выплата…» — отметила Екатерина Таратуева.